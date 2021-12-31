Новорічний макіяж: культові приклади зірок, які надихають

Макіяж, який вдало доповнюватиме образ для святкування Нового року, повинен бути особливим. Для натхнення можна скористатися прикладами культових мейк-апів, які залишили слід в історії краси. Серед них блакитні стрілки принцеси Діани, блискітки з 90-х від Дженніфер Лопес та інші.

Створити ідеальний та розкішний макіяж для Нового року 2021 допоможуть ідеї зірок, які свого часу започаткували нові б'юті-тенденції.

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Макіяж на Новий рік

Блакитна підводка

Приклад фірмового макіяжу леді Ді може слугувати чарівним доповненням для вашого новорічного образу. Такий б'юті-прийом можна повторити швидко, він збереже свій привабливий вигляд протягом всієї ночі. Спробуйте експериментувати з відтінками підводки, яку потрібно нанести на слизові лінії росту вій. Зверніть увагу на варіації від небесно-блакитного і класичного синього до бірюзового і глибокого синяво-чорного.



Макіяж принцеси Діани / Фото Getty Images

Блискітки на обличчі

Візажисти серіалу "Ейфорія" не є трендсеттерами використання блискіток в макіяжі очей. Дженніфер Лопес першою наважилася вдатися до такого б’юті-експерименту в 90-х. Незадовго після неї на червоній доріжці почали з'являтися голлівудські діви і супермоделі з блиском на обличчі. Різноманітний гліттер стане вам у нагоді для створення стильного макіяжу на Новий рік 2022.



Ідея для новорічного макіяжу від Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Червона помада

Класично та універсально, а також неймовірно прекрасно. Червона помада може вдосконалити будь-який макіяж. Скористайтеся прикладом Ніколь Кідман, і нафарбуйте губи помадою такого святкового кольору.



Макіяж губ, як у Ніколь Кідман / Фото Getty Images

Smoky eyes

Макіяж у стилі smoky eyes також вже можна вважати класикою, яка не вийде з моди. Красивий мейк-ап очей допоможе візуально збільшити очі та підкреслити їхній колір. Для цього вам слід обрати вдале поєднання відтінків тіней та промалювати лінію росту вій. З нагоди Нового року можна навіть використати пучки накладних вій на зовнішні кутики очей.



Макіяж на Новий рік від Елізабет Герлі / Фото Instagram / @elizabethhurley1

Сяючий та природний

Якщо ви не є прихильницею яскравих кольорів в макіяжі, то спробуйте використати лише консилер, щоб приховати дрібні недоліки та шкірі, та хайлайтер, аби додати привабливого сяйва обличчю. У 2022 обирайте хайлайтер у відтінку білого металіку. Наносіть продукт на вилиці, кінчик носа і на внутрішні кутики очей. У ніч Нового року сяйва багато не буває.



Ідея макіяжу від Кемерон Діаз / Фото Getty Images