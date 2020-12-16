Новорічний манікюр – це важлива складова ефектного образу. Символом цього року є бик, тому буде доречно використати його у святковому нейл-дизайні. Також, якщо ви не знаєте, в яких кольорах робити манікюр на Новий рік, то зверніть увагу на символічні червоні, зелені, білі, сріблясті та золоті покриття. Більше ідей і фото новорічного дизайну на короткі і довгі нігті – у нашому матеріалі.

Манікюр, як і все інше, на Новий рік повинен бути особливим. Це свято є чудовою нагодою, аби для дизайну нігтів використати символ нового року, дозволити собі більш яскраві кольори, блискітки та стрази. 24 канал зібрав ідеї новорічного манікюру на різний смак та для будь-якої довжини нігтів.

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Манікюр на Новий рік 2021

Нігті зі символом року: зображення бика у нейл-дизайні та інших новорічних принтів

Цього року у списку трендів святкового манікюру – мінімалістична розкіш, традиційні стрази, гліттер і навіть конфетті, а майстри манікюру рекомендують відмовитися від принтів оленів, бика чи Санта Клауса на нігтях. Попри це, якщо використати малюнки доречно і витримати межу, то такий нейл-дизайн може вдало доповнити святковий образ. Стриманий манікюр зі символом року буде вдалим вибором на Новий рік. Адже Білий Металевий Бик, не любить максималізму і яскравих кольорових рішень.

Зірки, золотий френч, блискітки і гліттер: розкішний манікюр у мінімалістичному стилі

Прихильницям ніжного і стильного новорічного манікюру варто звернути увагу на класичний френч, виконаний лаком у золотому кольорі, різдвяні зірки, які можна хаотично розташовувати на нігтях, блискітки і глітер також вже стали традиційними прикрасами святкового манікюру. Проте, використовуючи такі ідеї для нейл-дизайну, потрібно дотримуватися мінімалізму в стилі.

Модні кольори для манікюру на Новий рік

На Новий рік актуальними не будуть надто яскраві відтінки на нігтях. Але традиційна комбінація святкового червоного і зеленого залишиться модною і для цього новорічного сезону. Зокрема, важливо обирати покриття того кольору, із яким вам потім буде комфортно в повсякденному житті. Експериментуйте із поєднанням білого та сріблястого чи золотого, а також використовуйте блискітки різного кольору.