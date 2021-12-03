Зимовий макіяж – це чи не головний атрибут святкового періоду. Полегшити життя може добірка трендових мейк-апів, надихайтеся ідеями та використовуєте їх для довершення власного б'юті-образу.

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Головні тренди зимового макіяжу 2021 – 2022

Макіяж очей. Взимку особливо актуальним буде акцент на внутрішніх куточках. Використовуйте яскраві, ніжно-блакитні, пастельні відтінки. Таким чином вам вдасться не лише зробити погляд більш виразним, але і спробувати на собі колір, який на перший погляд видається надто зухвалим.

Взимку особливо актуальним буде акцент на внутрішніх куточках. Використовуйте яскраві, ніжно-блакитні, пастельні відтінки. Таким чином вам вдасться не лише зробити погляд більш виразним, але і спробувати на собі колір, який на перший погляд видається надто зухвалим. М'які лінії. Щодо тенденцій мейк-апу очей, то не можна забувати про м'які завитки. Візажист активно замінюють класичний чорний лайнер на теплий коричневий. У результаті косметичний продукт допоможе додати макіяжу теплого ефекту, що буде ідеальним для зими.

Щодо тенденцій мейк-апу очей, то не можна забувати про м'які завитки. Візажист активно замінюють класичний чорний лайнер на теплий коричневий. У результаті косметичний продукт допоможе додати макіяжу теплого ефекту, що буде ідеальним для зими. Класичні smokey eyes. Димчастий макіяж на повіках – те, що треба для ефектного зимового образу. Мерехтливі тіні додадуть вашому вигляду доречної загадковості. Додамо, що в цьому випадку варто відмовитися від акценту на губах, щоб не "перевантажити" мейк-ап.

Димчастий макіяж на повіках – те, що треба для ефектного зимового образу. Мерехтливі тіні додадуть вашому вигляду доречної загадковості. Додамо, що в цьому випадку варто відмовитися від акценту на губах, щоб не "перевантажити" мейк-ап. Більше синього. Синій пігмент на обличчі більше не повинен вас лякати. Адже він слугує чудовим варіантом для урізноманітнення звичного б'юті-образу та можливістю спробувати щось нове.

Синій пігмент на обличчі більше не повинен вас лякати. Адже він слугує чудовим варіантом для урізноманітнення звичного б'юті-образу та можливістю спробувати щось нове. Червоний мастхев. Класична червона помада створить розкішний макіяж для вечірки. Взимку особливо важливо правильно готувати губи до нанесення сміливого відтінку. Насамперед використайте скраб для губ, аби позбутися від будь-яких недоліків, потім нанесіть густий бальзам і переходіть до інших етапів роботи над макіяжем, а потім поверніться до губ і застосуйте помаду.

Надихайтеся трендовими ідеями зимового макіяжу



Ефектний акцент на внутрішніх куточках очей / Фото з інстаграму Патріка Та



М'які коричневі стрілки / Фото з інстаграму Патріка Та



Smokey eyes завжди в моді / Фото з інстаграму Патріка Та



Синя любов на повіках / Фото з інстаграму Патріка Та