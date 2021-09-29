Нюд від Джей Ло і неон від Селени Гомес: трендовий манікюр, який люблять селебріті – 6 ідей

Оригінальний нейл-арт – це не завжди про якомога більшу кількість складних малюнків на нігтях. Аби повторити трендові варіанти манікюру, які носять зіркові красуні, вам не знадобиться спеціальних навичок та інструментів. Наприклад, Селена Гомес покриває нігті однотонним неоновим лаком і демонструє стильний нехитрий дизайн.

Західні нейл-майстри, які працюють з популярними артистами, діляться результатами своїх робіт в інстаграмі. Тому саме вони започатковують нові тренди, і в них можна черпати натхнення на створення модного манікюру.

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Насамперед варто згадати про різнокольоровий френч, який став справжнім хітом сезону. Зірки пропонують урізноманітнювати класичні варіанти французького манікюру мінімалістичними зображеннями або використовувати різні кольори для промальовування смужок на кінчиках нігтів.

Прихильницею френчу є Дуа Ліпа, яка довіряє свої руки лондонському майстру Мішелю Гамфрі. Нещодавно вона продемонструвала манікюр зі зеленим дуохромним вільним краєм, що має особливо цікавий вигляд. Такий дизайн варто повторити на коротких нігтях за допомогою тонкого пензля.

Селена Гомес також віддає перевагу трав'янистому неоновому відтінку. Натомість Дженніфер Лопес любить покривати свої нігті нюдовим лаком. Обидві співачки є постійними клієнтками голлівудського майстра Тома Бачіка.

Лілі Ален та Мішель Гамфрі, яка чаклує над манікюром для артистки, пропонують покрити довгі нігті напівпрозорою основою і прикрасити їх чорною абстракцією. Нейл-дизайн у чорному кольорі також любить Крістен Стюарт. Вона демонструвала його на кампейні Chanel Le Château des Dames. Дженні Лонгворт, яка співпрацює з Gucci, Marc Jacobs і виданням Vogue, вирішила зробити для акторки однотонний манікюр, що також є трендом цього року.

Проте суперзірка Бейонсе віддає перевагу манікюру в літніх кольорах. На своїй інстаграм сторінці нейл-майстриня Мо Кін опублікувала світлину співачки з життєрадісним помаранчевим манікюром.

Трендовий манікюр на прикладі зірок



Оригінальний френч Дуа Ліпи / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі



Неонове трав'янисте покриття Селени Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Ідеальний нюд Джей Ло / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Оригінальний нейл-дизайн для Лілі Аллен / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі



Однотонне чорне покриття для Крістен Стюарт / Фото з інстаграму Дженні Лонгворт



Яскраве рішення Бейонсе / Фото з інстаграму Мо Кін