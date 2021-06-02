Проблема жирной кожи обостряется в теплые весенние и летние месяцы, когда женщины особенно хотят иметь матовое лицо. Возможно, достичь желаемого результата и нормализовать выработку кожного себума вам мешает одна или несколько из распространенных ошибок во время ухода.

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5 ошибок в уходе за жирной кожей

Мало увлажнения. Если у вас жирная кожа, то это еще не значит, что ей не нужно увлажнение. Ведь кожный себум – это не замена увлажняющему крему. В таких случаях следует обратить внимание на продукты с гиалуроновой кислотой, которая способствует сбалансированию уровня жира и влаги в коже. Когда кожа достаточно увлажнена, то чрезмерная выработка кожного сала ей не грозит.

Если у вас жирная кожа, то это еще не значит, что ей не нужно увлажнение. Ведь кожный себум – это не замена увлажняющему крему. В таких случаях следует обратить внимание на продукты с гиалуроновой кислотой, которая способствует сбалансированию уровня жира и влаги в коже. Когда кожа достаточно увлажнена, то чрезмерная выработка кожного сала ей не грозит. Не обращать внимание на этикетку. Обладательницам жирного типа кожи следует внимательно читать этикетку на каждом средстве. В частности, вам следует избегать окклюзионных компонентов в составе увлажняющих кремов. Например: вазелина, минеральных масел, жидкого парафина, цезарина, природного воска и его эфиров.

Чрезмерное очищение кожи. Пытаясь замедлить выработку себума, женщины слишком часто используют скрабы с крупными абразивными частицами, кислотные пилинги или гели для умывания для жирной кожи, чем могут нарушить липидный барьер кожи. Впоследствии это может привести к тому, что кожа начнет продуцировать еще больше сала, чтобы увлажнить себя. Вместе с тем попробуйте заменить эти средства пенкой для умывания, которая является более деликатной.

Пытаясь замедлить выработку себума, женщины слишком часто используют скрабы с крупными абразивными частицами, кислотные пилинги или гели для умывания для жирной кожи, чем могут нарушить липидный барьер кожи. Впоследствии это может привести к тому, что кожа начнет продуцировать еще больше сала, чтобы увлажнить себя. Вместе с тем попробуйте заменить эти средства пенкой для умывания, которая является более деликатной. Увлечение кислотами. Конечно, салициловая кислота помогает очистить поры и уменьшить воспаление. Но также использование средств для умывания, тоников, флюидов и продуктов для недостатков на коже, которые содержат в своем составе салициловую кислоту, провоцирует пересушивание дермы, расширение пор, шелушение и покраснение. Поэтому 1 средства с содержанием салициловой кислоты в вашей бьюти-рутине – будет достаточно.