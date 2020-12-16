Олександра Заріцька, солістка українського музичного гурту KAZKA, активно веде власний ютуб-канал. Вона публікує влоги, у яких разом зі запрошеними гостями створюють мейк-ап. Цього разу співачка та візажистка Юлія Кузьменко показала, як зробити фантастичний макіяж з пелюстками квітів навколо очей.

Юлія Кузьменко є першою візажисткою, з якою працювали учасники гурту KAZKA. Тому Олександра вирішила запросити її для зйомок спільного б’юті-відео, повідомляє Viva.

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Як зробити фантастичний макіяж

Олександра Заріцька та Юлія Кузьменко спробували повторити макіяж з шоу-показу косметичного бренду Fenty Beauty, засновницею якого є популярна співачка Ріанна. У відео дівчата покроково показали, як зробити фантастичний мейк-ап, а також вони детально коментували кожен етап створення, розповідали про косметику і пензлі, якими користувалися.

Очі – як дикі квіти,

– написала в публікації солістка гурту KAZKA, у якій показала свої світлини з результатом створення макіяжу.

Аби відтворити мейк-ап, співачці та візажистці знадобилися велика кількість хайлайтера і тіні лілового відтінку. Зокрема, особливу увагу дівчата присвятили прикріпленню накладних вій із пелюстками квітів. Ці вії Юлія Кузьменко виготовила самостійно. Саме вони стали акцентом фантастичного макіяжу.

Солістка гурту KAZKA зізналася у відео, що її улюбленим мейк-апом для концертів є дизайн нижній вій, який вони почали робити з Юлею із найперших виступів. Зірка вважає, що такий оригінальний макіяж є її "родзинкою".

Дивіться на відео, як повторити макіяж із пелюстками квітів від Олександри Заріцької: