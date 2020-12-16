Александра Зарицкая, солистка украинской музыкальной группы KAZKA, активно ведет собственный ютуб-канал. Она публикует влоги, в которых вместе с приглашенными гостями создает мейкап. На этот раз певица и визажист Юлия Кузьменко показала, как сделать фантастический макияж с лепестками цветов вокруг глаз.

Юлия Кузьменко является первым визажистом, с которой работали участники группы KAZKA. Поэтому Александра решила пригласить ее для съемок совместного бьюти-видео, сообщает Viva.

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Как сделать фантастический макияж

Александра Зарицкая и Юлия Кузьменко попытались повторить макияж с шоу-показа косметического бренда Fenty Beauty, основательницей которого является популярная певица Рианна. В видео девушки пошагово показали, как сделать фантастический мейкап, а также они подробно комментировали каждый этап создания, рассказывали о косметике и кистях, которыми пользовались.

Глаза – как дикие цветы,

– написала в публикации солистка группы KAZKA, в которой показала свои фотографии с результатом создания макияжа.

Чтобы воссоздать мейкап, певице и визажисту понадобилось большое количество хайлайтера и тени лилового оттенка. В частности, особое внимание девушки посвятили прикреплению накладных ресниц с лепестками цветов. Эти ресницы Юлия Кузьменко изготовила самостоятельно. Именно они стали акцентом фантастического макияжа.

Солистка группы KAZKA призналась в видео, что ее любимым мейкапом для концертов является дизайн нижних ресниц, который они начали делать с Юлей с самых первых выступлений. Звезда считает, что такой оригинальный макияж является ее "изюминкой".

Смотрите на видео, как повторить макияж с лепестками цветов от Александры Зарицкой: