Оригінальне створення мейк-апу: як зробити шкіру матовою, а тон – ідеальним

Жирний блиск на обличчі має неестетичний вигляд, тому матова шкіра – це те, чого хочуть досягти багато жінок за допомогою макіяжу. Тому азіатські візажисти вигадали оригінальний спосіб нанесення мейк-апу, який допоможе створити ідеальний тон та досягти матового ефекту на шкірі.

Джерело: Grazia

Якщо скористатися кількома лайфхаками для створення макіяжу, то шкіра може мати ідеальний матовий вигляд протягом всього дня. Для цього вам знадобиться вода та деякі продукти з дитячої косметики.

Більше порад: Суха шкіра – все, що потрібно знати: як визначити тип, причини та особливості догляду

Матова шкіра та рівний тон

Якщо ви звикли звичайною водою очищувати обличчя, то цього разу доведеться застосувати її для нанесення макіяжу. Аби отримати матову шкіру, потрібно спочатку її підготувати. Для цього скористайтеся праймером, замаскуйте дрібні недоліки, якщо вони є, консилером та нанесіть улюблений тональний засіб. Усі продукти слід ретельно розтушовувати. Коли тон буде ідеальним, переходіть до наступного кроку.

Тепер потрібно насипати на долоні трішки звичайної дитячої присипки. Нахиліть обличчя та, ледь торкаючись, легкими рухами розподіліть по ньому присипку. Якщо в певних ділянках продукт буде накладений надто товстим шаром, а в інших осипатиметься, то не хвилюйтеся. Це нормально.

Далі необхідно зробити те, що здасться дуже дивним, але така маніпуляція є дієвою, у цьому й полягає суть б’юті-лайфхаку. Наберіть холодної води у велику ємність та на 30 секунд акуратно опустіть в неї обличчя. Коли підніметесь, то покладіть на груди рушник, аби не намочити одяг. Обличчя витирати не потрібно. Дозвольте йому висохнути природним чином.

За допомогою такого трюку ви зможете зафіксувати свій тон. Тому протягом дня та вечора не буде потреби турбуватися про його стійкість: косметика не розмаститься, рельєф шкіри буде ідеально рівним, а Т-зона не блищатиме. Після того, як обличчя повністю висохне, продовжуйте створювати макіяж: наносіть рум’яна, тіні, засоби для брів та туш.

Додамо, що важливо обирати кількість присипки, опираючись на індивідуально особливості вашої шкіри та її тип. Наприклад, для жирної шкіри знадобиться більше продукту, а для сухої – менше.

Якщо ви не готові наважитись опустити обличчя у воду, то існує альтернатива: скористайтеся пульверизатором, щоб намочити шкіру.