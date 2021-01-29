Про корисну властивість цинку для підтримування імунітету людям відомо ще зі шкільних років. Навіть на час пандемії люди рекомендують вживати елемент, аби уникнути зараження вірусом. Проте цинк є також необхідним для шкіри, тому його можна часто зустріти у складі антивікових б’юті-засобів та продуктів для зволоження.

Джерело: Harper's Bazaar

Насправді цинк почали використовувати у косметичних цілях ще у давнину. Єгиптяни наносили цинкову мазь на шкіру, щоб посприяти швидшому загоєнню ран та навіть для того, аби зберегти молодість надовго.

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Користь цинку в складі косметики

Цинк – це компонент, який часто можна побачити у складі косметичних засобів. Його користь на покращенні імунітету не закінчується. Вже кілька століть цинк використовують як основний активний інгредієнт для виробництва косметики. Адже елемент володіє антибактеріальними і знезаражувальними властивостями. Зокрема, він допомагає шкірі нормалізувати продукування себуму.

Зазвичай цинк є в косметичних засобах, які призначені для боротьби з акне та постакне, а також для догляду за жирною шкірою. Елемент допомагає позбутися від запалення, зупиняє розвиток бактерій та нейтралізує жирний блиск на обличчі.

Окрім перелічених переваг, цинк ще є потужним антиоксидантом. Він створює захист для клітин організму від пошкодження вільними радикалами. Таким чином процеси старіння шкіри сповільнюються і зморшки передчасно не з’являються. Дерматологи рекомендують користуватися косметикою з цинком у поєднанні з церамідами та колагеном. Така корисна комбінація допоможе покращити ефект догляду за шкірою в домашніх умовах. А саме: зробить обличчя пружним і підтягнутим, додасть йому натурального блиску.

Цинк можна знайти в різних косметичних продуктах. Найчастіше – це маски, сироватки, креми і лосьйони для зволоження шкіри, вдосконалення її рельєфу і захисту від шкідливого впливу чинників зовнішнього середовища у вигляді забруднень і ультрафіолетових випромінювань.