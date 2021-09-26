За допомогою нової зачіски можна зробити свій образ більш трендовим, яскравим і звабливим. Нижченаведена добірка модних стрижок підійде жінкам як з прямим, так і з кучерявим волоссям.

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Елегантний боб Елізабет Олсен

Якщо ви бажаєте візуально додати своїй шевелюрі густини, то зробіть боб-каре з акуратним рівним зрізом. Таку стрижку легко вкладати і надавати волоссю різної форми, а також можна гратися з текстурами. Боб із рівним зрізом є практичним і має дуже стильний вигляд.



Елізабет Олсен / Фото Getty Images

Довжина і об'єм, як у Кейт Міддлтон

Герцогиня протягом багатьох років демонструє, що довгі та об'ємні локони, не дивлячись на те, що є класикою, виглядають завжди спокусливо і жіночно. Проте, аби залишатися задоволеною такою стрижкою, слід ретельно доглядати за волоссям. Коли пасма доглянуті й блискучі, то сміливо наносіть незмивні живильні засоби і накручуйте локони плойкою великого діаметру, аби отримати красиву легку укладку, яку обожнює Кейт Міддлтон.



Зачіска Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму @_kate_middleton_royal

Дакота Джонсон показує чубчик-шторку

Зі стильним чубчиком образ одразу стає більш сексуальним, грайливим, цікавим. Таким чином найлегше оновити імідж. Чубчик-шторка, як у Дакоти Джонсон, личитиме кожній жінці, але власницям волосся, схильного до жирності, слід добре подумати. Адже їм доведеться мити чубчик щодня, аби надати зачісці охайного й модного вигляду.



Чубчик – стильне рішення / Фото з інстаграму @dakota.johnson._