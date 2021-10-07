Палений цукор або карамель: як пофарбувати світле волосся – стильний варіант "блонду"

Різноманітні варіації "блонду" – це тренд 2021 у фарбуванні волосся. Якщо ви власниця світлих пасм і прагнете оновити колір шевелюри, то вам підійде цукровий відтінок, який нагадує палений цукор або карамель. Про модну техніку варто дізнатися більше.

Білявки добре знають, як важко боротися з жовтизною волосся і постійно його тонувати. Цукровий "блонд" не вимагає такого ретельного догляду, що стало однією з причин його раптової популярності.

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Цукровий "блонд": стильна ідея фарбування для світлого волосся

Sugar blond або цукровий "блонд" – новий тренд у фарбуванні шевелюри. З таким відтінком не доведеться боротися зі жовтизною волосся одразу після відвідування салону. Тон паленого цукру чи карамелі дозволяє розслабитися і навіть насолодитися відблисками теплого сонця у пасмах.

Цукрові біляві пасма – це теплий відтінок. Під час фарбування важливо, аби колорист створив золотисті відблиски у вашому волоссі, які нагадують трішки карамелізований цукор. Така hair-тенденція допомагає ефектно оновити образ загалом, чого не здатен зробити холодний платиновий "блонд", не підкреслюючи недоліки шкіри.

Цукровий "блонд" вже спробували такі зірки, як Діана Крюгер, Хлоя Севіньї та інші трендсеттерки. Вони віддають перевагу low key підходу в красі та відсутності необхідності відвідувати салон для корекції кольору раз на 3 тижні.

Надихайтеся модними прикладами і починайте б'юті-перевтілення. Можливо, саме цього вам зараз і бракує в житті.



Як виглядає цукровий "блонд" / Фото з інстаграму Діани Крюгер



Ідеальний відтінок для білявок / Фото з інстаграму Хлої Севіньї



Красиве фарбування волосся / Фото з інстаграму @jennaperryhair



Зміна кольору волосся на осінь / Фото з інстаграму @jennaperryhair



Цукровий "блонд" на довгому волоссі / Фото з інстаграму @nuovefrontieretorino