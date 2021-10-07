Жженый сахар или карамель: как покрасить светлые волосы – стильный вариант "блонда"

Различные вариации "блонда" – это тренд 2021 в окрашивании волос. Если вы обладательница светлых прядей и хотите обновить цвет шевелюры, то вам подойдет сахарный оттенок, напоминающий жженый сахар или карамель. О модной технике стоит узнать больше.

Блондинки хорошо знают, как трудно бороться с желтизной волос и постоянно их тонировать. Сахарный "блонд" не требует такого тщательного ухода, что и стало одной из причин его внезапной популярности.

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Сахарный "блонд": стильная идея покраски для светлых волос

Sugar blond или сахарный "блонд" – новый тренд в окрашивании шевелюры. С таким оттенком не придется бороться с желтизной волос сразу после посещения салона. Тон жженого сахара или карамели позволяет расслабиться и даже насладиться бликами теплого солнца в прядях.

Сахарные белокурые пряди – это теплый оттенок. Во время окрашивания важно, чтобы колорист создал золотистые блики в ваших волосах, которые напоминают немного карамелизированный сахар. Такая hair-тенденция помогает эффектно обновить образ в целом, чего не способен сделать холодный платиновый "блонд", не подчеркивая недостатки кожи.

Сахарный "блонд" уже попробовали такие звезды, как Диана Крюгер, Хлоя Севиньи и другие трендсеттеры. Они предпочитают low key подход в красоте и отсутствие необходимости посещать салон для коррекции цвета раз в 3 недели.

Вдохновляйтесь модными примерами и начинайте бьюти-перевоплощение. Возможно, именно этого вам сейчас и не хватает в жизни.



Как выглядит сахарный "блонд" / Фото с инстаграма Дианы Крюгер



Идеальный оттенок для блондинок / Фото с инстаграма Хлои Севиньи



Красивое окрашивание волос / Фото с инстаграма @jennaperryhair



Изменение цвета волос на осень / Фото с инстаграма @jennaperryhair



Сахарный "блонд" на длинных волосах / Фото с инстаграма @nuovefrontieretorino