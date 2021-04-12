Пастельне омбре, хвильки та хмари: 15 трендових ідей для весняного манікюру

Джерело:Cosmopolitan
Весна 2021 року продовжує пропагувати ніжність та природність у макіяжі та косметиці. Не перестає бути популярним пастельний манікюр. Однак він може бути не таким простим – переконайтеся самі.
Коли за вікном все теплішає, хочеться так само розквітнути та використовувати у своїх look тільки найяскравіші кольори. Нейл-експерти не проти їхнього використання, однак вони схиляються до більш пастельних кольорів зі своїми фішками та деталями.
Це цікаво Манікюрний тренд весни 2021: неочікувано, але красиво
Сезон весни 2021 вчить нас не боятися експериментувати. Такий варіант манікюру дасть змогу спробувати кілька кольорів одразу.
Якщо для вас однотонний манікюр занадто простий, радимо спробувати омбре. Плавний перехід кольору додасть образу ніжності й легкості.
Знову можна обрати різні кольори, але вже не веселки, а більш нюдові.
Одним з весняних трендів є свіжість! Тому, якщо хочете додати складності, але й свіжості – експериментуйте з хвилями.
Незважаючи на те, що найбільш трендовим пастельним кольором весни 2021 є колір морської хвилі, рожевий не здає позицій. А рожеві хмарки на нігтях будуть проявом вашої креативності та оригінальності.
Для тих, кому надто складними видаються принти чи малюнки, радимо спробувати блакитну пастель. Вона виглядатиме не менш розкішно.
Дозвольте розквітати квітам не тільки біля будинку, але й на ваших нігтях.
Абстрактний дизайн поряд з однотонним буде дивитися цікаво та стильно.
Кілька простих ліній світлого відтінку додадуть вашому манікюру особливої витонченості.
Такий манікюр є доволі простим, тому його зможе повторити кожна. Просто оберіть улюблені пастельні кольори, намалюйте півмісяць біля кутикули та проведіть тонку лінію поряд.
Ще один нескладний варіант весняного манікюру. Він виглядатиме стильно та яскраво. Просто намалюйте ромашки біля кутикули.
Цей варіант нагадує попередній із півмісяцем – але тут все навпаки. Виглядає не менш вишукано.
Жовтий колір – чудовий вибір для весняного манікюру. Крапля дизайну довершить його стиль.
Принт тай-дай досі в моді та продовжує підкорювати весну 2021.
Якщо очікуєте літньої відпустки, щоб нарешті насолодитися відпочинком біля моря, то пропонуємо освіжити образ бризом на нігтях.