Пастельне омбре, хвильки та хмари: 15 трендових ідей для весняного манікюру

Весна 2021 року продовжує пропагувати ніжність та природність у макіяжі та косметиці. Не перестає бути популярним пастельний манікюр. Однак він може бути не таким простим – переконайтеся самі.

Коли за вікном все теплішає, хочеться так само розквітнути та використовувати у своїх look тільки найяскравіші кольори. Нейл-експерти не проти їхнього використання, однак вони схиляються до більш пастельних кольорів зі своїми фішками та деталями.

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15 трендових ідей для пастельного манікюру

Поєднання пастельних кольорів веселки

Сезон весни 2021 вчить нас не боятися експериментувати. Такий варіант манікюру дасть змогу спробувати кілька кольорів одразу.

Пастельне омбре

Якщо для вас однотонний манікюр занадто простий, радимо спробувати омбре. Плавний перехід кольору додасть образу ніжності й легкості.

Ніжно-матова пастель

Знову можна обрати різні кольори, але вже не веселки, а більш нюдові.

Пастельна хвиля

Одним з весняних трендів є свіжість! Тому, якщо хочете додати складності, але й свіжості – експериментуйте з хвилями.

Рожево-пастельні хмари

Незважаючи на те, що найбільш трендовим пастельним кольором весни 2021 є колір морської хвилі, рожевий не здає позицій. А рожеві хмарки на нігтях будуть проявом вашої креативності та оригінальності.

Небесно-блакитна пастель

Для тих, кому надто складними видаються принти чи малюнки, радимо спробувати блакитну пастель. Вона виглядатиме не менш розкішно.

Різнобарвний французький манікюр

Дозвольте розквітати квітам не тільки біля будинку, але й на ваших нігтях.

Абстрактно-пастельний дизайн

Абстрактний дизайн поряд з однотонним буде дивитися цікаво та стильно.

Мармурова пастель

Кілька простих ліній світлого відтінку додадуть вашому манікюру особливої витонченості.

Пастельний півмісяць

Такий манікюр є доволі простим, тому його зможе повторити кожна. Просто оберіть улюблені пастельні кольори, намалюйте півмісяць біля кутикули та проведіть тонку лінію поряд.

Пастельні ромашки

Ще один нескладний варіант весняного манікюру. Він виглядатиме стильно та яскраво. Просто намалюйте ромашки біля кутикули.

Різнобарвний півмісяць

Цей варіант нагадує попередній із півмісяцем – але тут все навпаки. Виглядає не менш вишукано.

Жовта пастель

Жовтий колір – чудовий вибір для весняного манікюру. Крапля дизайну довершить його стиль.

Різнобарвна пастель з принтом тай-дай

Принт тай-дай досі в моді та продовжує підкорювати весну 2021.

Пастельний бриз

Якщо очікуєте літньої відпустки, щоб нарешті насолодитися відпочинком біля моря, то пропонуємо освіжити образ бризом на нігтях.