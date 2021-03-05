Весняні класичні рожеві відтінки у манікюрі цього року замінить колір морської піни. Нейл-експерти проаналізували колекції лаків для нігтів найбільш авторитетних світових брендів, і визначили наймодніший відтінок у весняному манікюрі 2021.

Колір морської піни або пастельний зелений буде актуальним для покриття нігтів навесні. Однотонний манікюр у такому відтінку не вимагає додаткового нейл-дизайну, але можна доповнити його сріблястими мінімалістичними стразами чи мармуровим артом.

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Nail-експерти назвали наймодніший колір в весняному манікюрі

Минулого року провідні майстри манікюру зі всього світу радили експериментувати з неоновими і кислотними відтінками у весняному нейл-дизайні. Проте весна 2021 здивувала трендом на нейтральний і благородний пастельний зелений.

Також нейл-експерти наголошують на тому, що мода зараз на стримані відтінки зеленого.

Пам'ятайте, що мова йде про морську піну, а не про колір соковитого листя. Останні колекції найбільших виробників лаків показують, що наймоднішим кольором весни 2021 року стане відтінок морської піни. Не зовсім зелений, не зовсім синій, він є тим самим кольором, який уособлює освіження,

– додають зіркові майстри манікюру.

Для того, щоб надихнутися на створення манікюру з використанням модного кольору лаку для нігтів, можете скористатися стильними ідеями.