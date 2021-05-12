Педикюр не обов'язково повинен поєднуватися з манікюром. Тому можна сміливо експериментувати з відтінками покриття, дизайном чи навіть блискітками.

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