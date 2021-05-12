Педикюр не обов'язково повинен поєднуватися з манікюром. Тому можна сміливо експериментувати з відтінками покриття, дизайном чи навіть блискітками.
До теми: Тропічні фрукти, цитруси та ягоди: 10 ідей для яскравого нейл-дизайну
Який педикюр зробити навесні: 5 модних ідей
Ніжний і універсальний педикюр
Для прихильниць мінімалізму у стилі: педикюр у нюдових відтінках
Стильна і цікава ідея нейл-дизайну на пальцях ніг
Модні кольори і стиль педикюру
Педикюр, який пасуватиме як на пляж, так і в ресторан