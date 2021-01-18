Найбільший у світі холдинг, який спеціалізується на виробництві косметичних продуктів, L'Oreal Group відмовився від пензликів з натурального ворсу тварин. Тепер інструменти для створення макіяжу будуть виготовляти з екодружних матеріалів. Тому варто дізнатися, чому таке рішення компанії є важливим.

L'Oreal Group – найбільша у світі космічна компанія заборонила використовувати шерсть борсуків, козлів та інших тварин для виготовлення пензлів і щіточок, які згодом застосовують в косметичних цілях. Про це рішення повідомляє PETA – організація, яка веде боротьбу за права тварин.

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Етичне рішення L'Oreal Group

Компанія L'Oreal Group є материнською для багатьох відомих косметичних брендів. Серед них: Lancome, Yves Saint Laurent, Armani Beauty, Urban Decay, Maybelline New York, NYX Professional Makeup. Відтепер вони більше не будуть робити пензлі для нанесення макіяжу з натурального ворсу тварин. Натомість бренди використовуватимуть лише штучні волокна, аби ніяким чином не зашкодити тваринам.

Пам’ятайте: кожна щітка з борсучої чи козячої шерсті представляє чутливу тварину, яка перенесла насильство. Це співчутливе та перспективне рішення L'Oreal Group допоможе PETA підштовхнути індустрію краси та мистецтва прийняти синтетичні пензлі і щітки, які не шкодять жодному волосу на голові тварини,

– розповідають представники організації PETA.

Косметичні компанії зазвичай для виготовлення б’юті-інструментів використовують ворс борсуків або кіз. Однак, аби отримати цей матеріал, на фермах вирощують тварин і поводяться з ними неетично. У багатьох випадках живі істоти помирають.



Чому не варто виготовляти пензлі з ворсу тварин / Фото Unspalsh

За результатами дослідження PETA Asia щодо використання ворсу борсуків в індустрії краси, у Китаї тварин розводять на забруднених хутряних фермах або обмежують їхній простір невеликою дротяною кліткою. Коли їх вбивають для отримання ворсу, то їм перерізають горло. Дослідники зазначають, що один борсук продовжував рухатися ще цілу хвилину після того, як йому перерізали горло.

Зоозахисники наголошують, що натуральні пензлі з шерсті тварин можна й не використовувати, коли існує багато високоякісних синтетичних б’юті-інструментів.