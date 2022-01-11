Переможна трійка: найбільш дієві вправи, які варто виконувати щодня

Домашні тренування є особливо актуальними у період зимових свят. Важливою перевагою ефективних вправ є те, що вони вимагають мінімальних витрат часу, а результат дають максимальний.

Досягти красивого підтягнутого тіла можна і в домашніх умовах. Зірки, фітнес-тренери та чимало інфлюенсерів також підтримують цю думку. Проте домашні тренування потрібно виконувати регулярно, не лінуватися, скласти комплекс ефективних вправ. До трійки найбільш дієвих входять наступні.

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Ефективні вправи, які варто виконувати щодня

Планка

Виконувати вправу потрібно на випрямлених руках чи на ліктях. Планка може бути класичною або боковою. Будь-яка з варіацій фіксації положення чудово тренує м'язи кору, зміцнює руки та прес. Починайте з коротких часових інтервалів у планці та поступово збільшуйте їх.

Віджимання

Вправа підійде для тих, хто мріє про рельєфні руки та ефектне декольте. Вчіться віджиматися. Початківцям немає необхідності відразу починати з найскладнішої версії: якщо виконувати всі вимоги і дотримуватися правильної техніки, то віджимання від колін дають чудовий результат.



Домашнє тренування для красивої фігури / Фото з інстаграму @izabelgoulart

Присідання

Тренування, яке включає присідання, є найбільш ідеальним для зміцнення стегон і сідниць. Вправа не вимагає дотримання однієї конкретної техніки – для впевненості потренуйтеся кілька разів за допомогою роликів на ютубі.