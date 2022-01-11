Победная тройка: наиболее действенные упражнения, которые следует выполнять каждый день

Домашние тренировки особенно актуальны в период зимних праздников. Важным преимуществом эффективных упражнений является то, что они требуют минимальных затрат времени, а результат дают максимальный.

Достичь красивого подтянутого тела можно и в домашних условиях. Звезды, фитнес-тренеры и многие инфлюенсеры также поддерживают это мнение. Однако домашние тренировки нужно выполнять регулярно, не лениться, составить комплекс эффективных упражнений. В тройку наиболее действенных входят следующие.

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Эффективные упражнения, которые следует выполнять ежедневно

Планка

Выполнять упражнение нужно на выпрямленных руках или на локтях. Планка может быть классической или боковой. Любая из вариаций фиксации положения отлично тренирует мышцы кори, укрепляет руки и пресс. Начинайте с коротких интервалов в планке и постепенно увеличивайте их.

Отжимания

Упражнение подойдет для тех, кто мечтает о рельефных руках и эффектном декольте. Учитесь отжиматься. Начинающим нет необходимости сразу начинать с самой сложной версии: если выполнять все требования и соблюдать правильную технику, то отжимания от колен дают отличный результат.

Домашняя тренировка для красивой фигуры / Фото с инстаграма @izabelgoulart

Приседания

Тренировка, включающая приседания, является наиболее идеальной для укрепления бедер и ягодиц. Упражнение не требует соблюдения одной конкретной техники – для уверенности потренируйтесь несколько раз с помощью роликов на ютубе.