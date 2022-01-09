Модельний дебют Ромі відбувся в 2011 року. З тих пір дівчина продовжує захоплювати своїм почуттям стилю, усмішкою і красою. Модельні б'юті-секрети знадобляться кожній дівчині.

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Поради для краси від Ромі Стрейд

Перша б'юті-порада від косметолога Ромі Стрейд: "Завжди використовуйте засоби з SPF. Сонце однозначно негативно впливає на шкіру".

Ромі Стрейд: "Завжди використовуйте засоби з SPF. Сонце однозначно негативно впливає на шкіру". Знаменита модель має кілька правил, яких дотримується перед виходом з дому. "Я намагаюся дотримуватись принципу "чим менше, тим краще", тим більше на роботі я ношу дуже багато макіяжу. І все таки, я часто користуюся бронзером і засобами для брів. Спочатку я використовую зволожувальний засіб, потім – сонцезахисний. Потім наношу на обличчя трішки бронзера, закручую вії і підмальовую їх тушшю. Брови оформлюю вкінці", – поділилася Ромі.



Як завжди бути красивою / Фото з інстаграму @romeestrijd

Краса зсередини. "Ангел" Victoria's Secret зазначає: "Я впевнена в одному – чим краще ви харчуєтеся, тим краще виглядаєте".

"Ангел" Victoria's Secret зазначає: "Я впевнена в одному – чим краще ви харчуєтеся, тим краще виглядаєте". Про своє улюблене тренування зірка розповідає: "Мені подобається переключатися. Я займаюся з додатковою вагою – це допомагає мені відчувати себе сильною. Після тривалих прогулянок я відчуваю себе здоровою, а м'язовий біль знімаю за допомогою пілатеса і стренчинга".

зірка розповідає: "Мені подобається переключатися. Я займаюся з додатковою вагою – це допомагає мені відчувати себе сильною. Після тривалих прогулянок я відчуваю себе здоровою, а м'язовий біль знімаю за допомогою пілатеса і стренчинга". За словами Ромі Стейд, секрет краси, який усі приховують, – це усмішка. Усмішка – це найкраще зі всього, що може носити жінка, зокрема разом зі зволоженою шкірою.

Усмішка – це найкраще зі всього, що може носити жінка, зокрема разом зі зволоженою шкірою. "Кофеїн погано впливає на шкіру", – цей б'юті-міф Ромі вважає неправдивим.



Про зовнішність потрібно дбати / Фото з інстаграму @romeestrijd