Персонаж, що тоне: які цікаві парфуми випустили Comme des Garçons і художник KAWS

Відомий американський художник і дизайнер KAWS, окрім одягу та взуття, почав створювати оригінальні парфуми. Він вже презентував свій перший аромат у колаборації з японською маркою Comme des Garçons. KAWS самостійно створив лаконічний і змістовний дизайн флакону.

Перший в історії аромат KAWS отримав назву Mirror (у перекладі з англійської – "Дзеркало"). Цікаво, що на створення власних парфумів художника надихнув його багатогранний і багаторічний досвід.

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Comme des Garçons і KAWS представили нові парфуми Mirror

Мускусний аромат Mirror буде особливо популярним серед прихильників одягу в стилі стрітстайл. Композицію складають верхні ноти листя куркуми, олії кореня й неролі у поєднання зі середніми нотами цвітіння апельсину. Також аромат містить сухі ноти кашеміру, sinfonide та смоли. У результаті Mirror має мускусно-квітковий запах з амбровим акордом.

Представники Comme des Garçons зазначають, що поки невідомо, чи Mirror зможе стати улюбленцем споживачів їхньої продукції і скласти конкуренцію їхньому аромату Rouge, який тривалий час продовжує залишатися лідером у продажі.

Щодо паковання парфумів, то тут зробили акцент на авторському персонажі KAWS. "Компаньйон" дизайнера "тоне" у червоній калюжі на прозорому флаконі. Цей персонаж вже став синонімом художника KAWS і фігурував у його колаборація з Dior, Uniqlo і HUMAN MADE.

Парфуми KAWS & Comme des Garçons вартістю 100 доларів будуть доступні для купівлі з 14 жовтня.



Парфуми Mirror / Фото з інстаграму KAWS



Зворотний бік флакону Mirror / Фото з інстаграму KAWS



Авторський ексклюзивний персонаж KAWS / Фото з інстаграму Comme des Garçons

