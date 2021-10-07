Тонущий персонаж: какие интересные духи выпустили Comme des Garçons и художник KAWS

Известный американский художник и дизайнер KAWS, кроме одежды и обуви, начал создавать оригинальные духи. Он уже презентовал свой первый аромат в коллаборации с японской маркой Comme des Garçons. KAWS самостоятельно создал лаконичный и содержательный дизайн флакона.

Первый в истории аромат KAWS получил название Mirror (в переводе с английского – "Зеркало"). Интересно, что на создание собственных духов художника вдохновил его многогранный и многолетний опыт.

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Comme des Garçons и KAWS представили новые духи Mirror

Мускусный аромат Mirror будет особенно популярным среди приверженцев одежды в стиле стритстайл. Композицию составляют верхние ноты листьев куркумы, масла корня и нероли в сочетание со средними нотами цветения апельсина. Также аромат содержит сухие ноты кашемира, sinfonide и смолы. В результате Mirror имеет мускусно-цветочный запах с амбровым аккордом.

Представители Comme des Garçons отмечают, что пока неизвестно, сможет ли Mirror стать любимцем потребителей их продукции и составить конкуренцию их аромату Rouge, который длительное время продолжает оставаться лидером в продаже.

Что касается упаковки духов, то здесь сделали акцент на авторском персонаже KAWS. "Компаньон" дизайнера "тонет" в красной луже на прозрачном флаконе. Этот персонаж уже стал синонимом художника KAWS и фигурировал в его коллаборация с Dior, Uniqlo и HUMAN MADE.

Духи KAWS & Comme des Garçons стоимостью 100 долларов будут доступны для покупки с 14 октября.



Духи Mirror / Фото из инстаграма KAWS



Обратная сторона флакона Mirror / Фото из инстаграма KAWS



Авторский эксклюзивный персонаж KAWS / Фото из инстаграма Comme des Garçons