Синоптики переконані, що сезон оголених ніг, рук та живота наближається. Тому потрібно заздалегідь подбати про стан свого тіла, аби згодом продемонструвати його красу. Однією із процедур, які вам у цьому допоможуть, може стати ефективний масаж сухою щіткою.

Сухий масаж вважають одним із найбільш дієвих способів повернути своє тіло в тонус. Зокрема, процедура поєднує в собі лімфодренаж, стимулює циркуляцію крові, бореться з целюлітом та виконує функцію скрабу.

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Переваги масажу сухою щіткою

Цікаво знати, що масаж сухою щіткою – це не новітня косметологічна процедура. До нього вдавалися ще наші бабусі. Проте колись у них не було можливості вибрати спеціальну щітку, яка ідеально підійде саме до вашого типу шкіри та зможе вирішити конкретну проблему певної ділянки тіла.

Перш ніж придбати б'юті-інструмент, зверніть увагу, щоб щітка мала щетину із натуральних ворсинок відповідної жорсткості, була якісною і зручною для використання. Також, роблячи масаж своїми руками, спрямовуйте рухи в бік серця. Адже у цьому напряму рухається лімфа. Перед процедурою переконайтеся, що тіло і щітка сухі, а опісля не забудьте прийняти душ.



Щітки для сухого масажу / Фото Pexels

Масаж сухою щіткою можна повторювати щодня по декілька хвилин, якщо у вас немає індивідуальних протипоказань. Адже такий масаж має чимало переваг.