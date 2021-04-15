Підготовка до сезону оголених ніг і рук: що варто знати про переваги масажу сухою щіткою
Синоптики переконані, що сезон оголених ніг, рук та живота наближається. Тому потрібно заздалегідь подбати про стан свого тіла, аби згодом продемонструвати його красу. Однією із процедур, які вам у цьому допоможуть, може стати ефективний масаж сухою щіткою.
Джерело:Vogue
Сухий масаж вважають одним із найбільш дієвих способів повернути своє тіло в тонус. Зокрема, процедура поєднує в собі лімфодренаж, стимулює циркуляцію крові, бореться з целюлітом та виконує функцію скрабу.
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Переваги масажу сухою щіткою
Цікаво знати, що масаж сухою щіткою – це не новітня косметологічна процедура. До нього вдавалися ще наші бабусі. Проте колись у них не було можливості вибрати спеціальну щітку, яка ідеально підійде саме до вашого типу шкіри та зможе вирішити конкретну проблему певної ділянки тіла.
Перш ніж придбати б'юті-інструмент, зверніть увагу, щоб щітка мала щетину із натуральних ворсинок відповідної жорсткості, була якісною і зручною для використання. Також, роблячи масаж своїми руками, спрямовуйте рухи в бік серця. Адже у цьому напряму рухається лімфа. Перед процедурою переконайтеся, що тіло і щітка сухі, а опісля не забудьте прийняти душ.
Щітки для сухого масажу / Фото Pexels
Масаж сухою щіткою можна повторювати щодня по декілька хвилин, якщо у вас немає індивідуальних протипоказань. Адже такий масаж має чимало переваг.
- Суха щетина спеціальної щітки прибирає відмерлі клітини з поверхні шкіри, чим стимулює процес регенерації, що згодом призводить до гладкості і пружності дерми.
- Сухий різновид масажу володіє детокс-ефектом, виводить зайву рідину і зменшує набряки, тому після кількох процедур тіло помітно підтягнеться.
- Будь-який масаж підвищує м'язовий тонус, а розтирання щіткою – не виняток.
- Dry brushing ефективно береться з целюлітом.
- За допомогою регулярного масажу сухою щіткою можна позбутися від багатьох недоліків на тілі. Серед них: акне, розтяжки.
- Б'юті-процедура захищає від вростання волосся на тілі.
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