Синоптики уверены, что сезон обнаженных ног, рук и живота приближается. Поэтому нужно заранее позаботиться о состоянии своего тела, чтобы потом продемонстрировать его красоту. Одной из процедур, которые вам в этом помогут, может стать эффективный массаж сухой щеткой.

Сухой массаж считается одним из самых действенных способов вернуть свое тело в тонус. В частности, процедура сочетает в себе лимфодренаж, стимулирует циркуляцию крови, борется с целлюлитом и выполняет функцию скраба.

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Преимущества массажа сухой щеткой

Интересно знать, что массаж сухой щеткой – это не новая косметологическая процедура. К нему прибегали еще наши бабушки. Однако когда-то у них не было возможности выбрать специальную щетку, которая идеально подойдет именно к вашему типу кожи и сможет решить конкретную проблему определенного участка тела.

Прежде чем приобрести бьюти-инструмент, обратите внимание, чтобы щетка была с щетиной из натуральных ворсинок и соответствующей жесткости, была качественной и удобной для использования. Также, делая массаж своими руками, направляйте движения в сторону сердца. Ведь в этом направлении движется лимфа. Перед процедурой убедитесь, что тело и щетка сухие, а потом не забудьте принять душ.



Щетки для сухого массажа / Фото Pexels

Массаж сухой щеткой можно повторять ежедневно по несколько минут, если у вас нет индивидуальных противопоказаний. Ведь такой массаж имеет много преимуществ.