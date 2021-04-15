Подготовка к сезону обнаженных ног и рук: что следует знать о преимуществах массажа сухой щеткой
Синоптики уверены, что сезон обнаженных ног, рук и живота приближается. Поэтому нужно заранее позаботиться о состоянии своего тела, чтобы потом продемонстрировать его красоту. Одной из процедур, которые вам в этом помогут, может стать эффективный массаж сухой щеткой.
Источник:Vogue
Сухой массаж считается одним из самых действенных способов вернуть свое тело в тонус. В частности, процедура сочетает в себе лимфодренаж, стимулирует циркуляцию крови, борется с целлюлитом и выполняет функцию скраба.
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Преимущества массажа сухой щеткой
Интересно знать, что массаж сухой щеткой – это не новая косметологическая процедура. К нему прибегали еще наши бабушки. Однако когда-то у них не было возможности выбрать специальную щетку, которая идеально подойдет именно к вашему типу кожи и сможет решить конкретную проблему определенного участка тела.
Прежде чем приобрести бьюти-инструмент, обратите внимание, чтобы щетка была с щетиной из натуральных ворсинок и соответствующей жесткости, была качественной и удобной для использования. Также, делая массаж своими руками, направляйте движения в сторону сердца. Ведь в этом направлении движется лимфа. Перед процедурой убедитесь, что тело и щетка сухие, а потом не забудьте принять душ.
Щетки для сухого массажа / Фото Pexels
Массаж сухой щеткой можно повторять ежедневно по несколько минут, если у вас нет индивидуальных противопоказаний. Ведь такой массаж имеет много преимуществ.
- Сухая щетина специальной щетки убирает отмершие клетки с поверхности кожи, чем стимулирует процесс регенерации, что впоследствии приводит к гладкости и упругости дермы.
- Сухая разновидность массажа обладает детокс-эффектом, выводит лишнюю жидкость и уменьшает отеки, поэтому после нескольких процедур тело заметно подтянется.
- Любой массаж повышает мышечный тонус, а растирание щеткой – не исключение.
- Dry brushing эффективно берется с целлюлитом.
- С помощью регулярного массажа сухой щеткой можно избавиться от многих недостатков на теле. Среди них: акне, растяжки.
- Бьюти-процедура защищает от врастания волос на теле.
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