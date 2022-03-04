Підтримка через творчість: як зробити патріотичний макіяж – найкращі ідеї від трендсеттерів

Під час війни кожен патріотичний жест здатен піднести бойовий дух і додати сили. Тому б’юті-блогери і візажисти виражають свою політичну позицію за допомогою макіяжу. Надихайтеся їхніми прикладами і повторюйте мейк-ап у синьо-жовтих кольорах.

Увесь світ зараз з Україною. Війна триває. Навіть б'юті-блогерка з Тюмені підтримує українців. Дівчина зняла туторіал зі створення макіяжу в синьо-жовтих відтінках, через що росіяни засудили її в соцмережі.

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Патріотичні образи допоможуть трішки відволіктися і ще раз доведуть, що кольори українського прапора – найкращі. Зі символічним макіяжем також можна зробити селфі, поширити його у соціальних соцмережах, нехай усі бачать, що українки не лише сміливі, але й неймовірно красиві.

Як зробити патріотичний макіяж

Візажистка Міра з Тюмені записала відео, в якому підтримала українців. Майстриня макіяжу наносила косметику під музику зі значенням, а також додала титри: "Я хочу сказати лише одне: насправді їм наплювати на нас". У результаті вона створила ефектний мейк-ап з жовтими тінями на повіках і стрілками зі синім акцентом на внутрішніх кутиках очей.

Росіяни висловили незадоволення жестом візажистки: "До побачення, Міра", "Все-таки зачепила політичну тему, розчарування". Проте українці подякували за підтримку улюбленій блогерці: "Дякуємо, зараз для нас це дуже важливо", "Міра, це дуже круто! Сьогодні зранку лише думала про те, чому не бачила ще макіяжу такого, адже це так по-людськи і правильно інтегрувати проблему та проявляти підтримку через творчість".

Знаменита інфлюенсерка з Берліна Леоні Ганне з 4-мільйонною аудиторією також підтримує Україну. Раніше дівчина, бойфренд якої родом з України, з'явилася на модному показі у рамках Тижня моди в Мілані в образі кольору українського прапора.

Згодом дівчина поділилася світлинами з Парижа. Вона знову позувала у синьо-жовтій сукні. А також цього разу доповнила вбрання патріотичним макіяжем у відтінках, символічних для України. Модель нанесла на одну частину повіки жовті тіні, а на іншу – блакитні. Також вона скористалася чорною тушшю для вій і виділила погляд за допомогою тонких стрілок.



Патріотичний макіяж / Фото з інстаграму Леоні Ганне



Мейк-ап, який зможе повторити кожна / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Також б'юті-блогерка із псевдонімом AirbrushMuaByZ продемонструвала оригінальний підхід до створення патріотичного макіяжу. Майстриня нанесла синьо-жовті тіні за допомогою спеціального б'юті-розпилювача. Вкінці відео бачимо креативні та виразні smoky eyes.



Макіяж у синьо-жовтих кольорах / Фото з тіктоку AirbrushMuaByZ



Неймовірний б'юті-образ / Фото з тіктоку AirbrushMuaByZ

А якщо у вас не має бажання працювати над складним мейк-апом, то український прапор на обличчі, намальований косметичними пігментами, виглядатиме не менш красиво і патріотично. У важкі часи важливо пам'ятати навіть про дрібні речі та дії, які здатні покращити настрій і зберегти віру в перемогу України.

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