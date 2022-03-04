Поддержка через творчество: как сделать патриотический макияж – лучшие идеи от трендсеттеров

Во время войны каждый патриотический жест способен поднять боевой дух и придать силы. Поэтому бьюти-блоггеры и визажисты выражают свою политическую позицию с помощью макияжа. Вдохновляйтесь их примерами и повторяйте мейк-ап в сине-желтом цвете.

Весь мир сейчас с Украиной. Война продолжается. Даже бьюти-блогерша из Тюмени поддерживает украинцев. Девушка сняла туториал по созданию макияжа в сине-желтых оттенках, из-за чего россияне осудили ее в соцсети.

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Патриотические образы помогут немного отвлечься и еще раз докажут, что цвета украинского флага – самые лучшие. С символическим макияжем можно сделать селфи, распространить его в социальных соцсетях, пусть все видят, что украинки не только смелые, но и невероятно красивые.

Как сделать патриотический макияж

Визажистка Мира из Тюмени записала видео, где поддержала украинцев. Мастерица макияжа наносила косметику под музыку со значением, а также добавила титры: "Я хочу сказать только одно: на самом деле им наплевать на нас". В результате она создала эффектный мейк-ап с желтыми тенями на веках и стрелками с синим акцентом на внутренних уголках глаз.

Россияне выразили недовольство жестом визажистки: "До свидания, Мира", "Все-таки затронула политическую тему, разочарование". Однако украинцы поблагодарили за поддержку любимую блоггершу: "Спасибо, сейчас для нас это очень важно", "Мира, это очень круто! Сегодня утром только думала о том, почему не видела еще такого макияжа, ведь это так по-человечески и правильно интегрировать проблему и поддерживать через творчество".

Знаменитая инфлюэнсер из Берлина Леони Ганне с 4-миллионной аудиторией также поддерживает Украину. Ранее девушка, бойфренд которой родом из Украины, появилась на модном показе в рамках Недели моды в Милане в образе цвета украинского флага.

Впоследствии девушка поделилась фотографиями из Парижа. Она снова позировала в сине-желтом платье. А также на этот раз дополнила наряд патриотическим макияжем в оттенках, символических для Украины. Модель нанесла на одну часть веки желтые тени, а на другую – голубые. Также она воспользовалась черной тушью для ресниц и выделила взгляд с помощью тонких стрелок.



Патриотический макияж / Фото из инстаграмма Леони Ганне



Мейк-ап, который сможет повторить каждая / Фото из инстаграмма Леони Ганне

Также бьюти-блогерша с псевдонимом AirbrushMuaByZ продемонстрировала оригинальный подход к созданию патриотического макияжа. Мастерица нанесла сине-желтые тени с помощью специального бьюти-распылителя. В конце видео видим креативные и выразительные smoky eyes.



Макияж в сине-желтом цвете / Фото из тиктока AirbrushMuaByZ



Невероятный бьюти-образ / Фото из тиктока AirbrushMuaByZ

А если у вас нет желания работать над сложным мейк-апом, то украинский флаг на лице, нарисованный косметическими пигментами, будет выглядеть не менее красиво и патриотично. В трудные времена важно помнить даже о мелких вещах и действиях, способных улучшить настроение и сохранить веру в победу Украины.

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