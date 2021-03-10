По-весняному життєрадісні: 5 стильних ідей манікюру з принтом
Весна – це про яскраві, насичені, оптимістичні кольори у всьому. Навіть у манікюрі. Тому вам у нагоді стануть ідеї для нейл-дизайну з принтом, які стильно доповнять весняний образ.
Джерело:Новое время
Нейл-експерти переконані, що цієї весни слід обирати яскраві відтінки для манікюру, а також прикрашати нігті сміливими принтами. Меланхолійні однотонні та природні відтінки лаків зачекають, а зараз саме час для яскравих смайлів, літер та абстрактних малюнків на нігтях.
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Ідеї для весняного манікюру з принтом
Нейл-дизайн із грайливими смайлами
Оригінальні написи на нігтях
Любов у весняному повітрі: манікюр зі серцями
Манікюр з анімалістичним принтом
Яскравий та оптимістичний нейл-дизайн зі зірками
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