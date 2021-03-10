По-весеннему жизнерадостные: 5 стильных идей маникюра с принтом
Весна – это о ярких, насыщенных, оптимистичных цветах во всем. Даже в маникюре. Поэтому вам пригодятся идеи для нейл-дизайна с принтом, которые стильно дополнят весенний образ.
Источник:Новое время
Нейл-эксперты убеждены, что этой весной следует выбирать яркие оттенки для маникюра, а также украшать ногти смелыми принтами. Меланхоличные однотонные и природные оттенки лаков подождут, а сейчас самое время для ярких смайлов, букв и абстрактных рисунков на ногтях.
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Идеи для весеннего маникюра с принтом
Нейл-дизайн с игривыми смайлами
Оригинальные надписи на ногтях
Любовь в весеннем воздухе: маникюр с сердцами
Маникюр с анималистическим принтом
Яркий и оптимистичный нейл-дизайн со звездами
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