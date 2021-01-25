Помади для впливових жінок: SheSpoke представив лімітовану лінійку косметики

Б’юті-бренд SheSpoke презентував лімітовану лінійку помад і блиску для губ, присвячену віцепрезидентці США Камалі Гарріс, покійній Верховній судді США Рут Гінзбург, політикині Стейсі Абрамс. Нова колекція призначена не лише для макіяжу губ, але й для того, аби нагадати жінкам про їхню силу.

Джерело: Allure

Нова лінійка косметики для макіяжу губ від бренду SheSpoke отримала символічну назву – I'm speaking, що у перекладі з англійської означає "я говорю". Речення є відсиланням до інциденту під час дебатів у віцепрезиденти, які відбулися в жовтні 2020 року. У той час віцепрезидентом ще був Майк Пенс, а Камала Гарріс у статусі сенаторки штату Каліфорнія виступала проти нього. Майк Пенс постійно перебивав її. В один прекрасний та неочікуваний момент Камала сказала: "Пане віцепрезидент, я говорю".

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Помади від SheSpoke, присвячені Камалі Гарріс, Рут Гінзбург та Стейсі Абрамс

До лінійки I'm speaking увійшли 3 відтінки помад для губ, кожна з яких названа на честь однієї з впливових жінок, та 1 мерехтливий блиск. З усіх помад Kamala є найпростішою. Вона виконана у блідо-рожевому відтінку, який створює на губах ідеальне нюдове покриття та підходить власницям більш світлих тонів шкіри. Представники SheSpoke жартома кажуть, що такий колір личитиме тим жінкам, які хочу мати вигляд, як пані віцепрезидентка лише з помадою на губах.



Віцепрезидентка США / Фото з інстаграму Камали Гарріс

Натхненна пізньою RBG, Ruth – це милий корал. Увагу на помаду не звернуть прихильниці матових текстур. Але для тих, хто любить блиск на губах, підійде саме цей відтінок продукту для макіяжу губ. Останньою з помад є глибокий темний відтінок з легким мерехтінням у своїй кремовій формулі – це Stacey.



Покійна суддя Верховного суду США Рут Гінзбург / Фото Getty Images



Американська політкиня Стейсі Амбрамс / Фото Getty Images

Завершальним елементом колекції I'm speaking є прозорий блиск для губ. Його можна нанести поверх вашої улюбленої помади або використовувати окремо. Творці лінійки сподіваються, що за допомогою перелічених косметичних продуктів кожна жінка зможе направити силу Камали Гарріс, Рут Гінзбург та Стейсі Абрамс у своє повсякденне життя.

Ціна помади становить 32 долари, а блиск можна придбати за 29 доларів. На офіційному сайті бренду SheSpoke зазначена ціна на увесь набір – 85 доларів.