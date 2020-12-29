Червона помада щороку збирає чимало неґрунтовної критики. Дехто вважає червоні губи моветоном, але б’юті-експерти запевняють, що такий яскравий акцент у макіяжі завжди був у моді та ще довго не втрачатиме своєї актуальності. Якщо ви чекали нагоди, щоб нафарбувати губи вишуканою червоною помадою, то новорічна ніч найкраще для цього підійде.

Використовуючи червону помаду для мейк-апу, варто ретельно обирати тон косметичного продукту. Він повинен бути ідеальним. Harper's Bazaar підготував 9 зіркових образів з червоними губами, які можуть надихнути вас на б’юті-експерименти.

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Макіяж з червоною помадою на губах

Жінки, які наважуються на макіяж з червоними губами, завжди привертають багато уваги та отримують неймовірні компліменти від оточуючих. Поєднання в образі червоної помади і сукні додає вишуканості та розкішності вашому загальному вигляду.

Варто ретельно обирати відтінок помади, який личитиме саме вашому типу і особливостям шкіри, а також не підкреслюватиме недоліків. Зокрема, слід звертати увагу на колір волосся. Наприклад, білявкам варто фарбувати губи червоно-рожевими або червоно-кораловими відтінками. Звабливим брюнеткам рекомендуємо кольори, наближені до сливового, коричневого або винного. У 2021 у тренді будуть як матові текстури, так і вдало виглядатиме легкий блиск поверх червоної помади на губах.

Перед макіяжем губ не забувайте їх зволожувати бальзамом, виділяйте контур та промальовуйте кутики рота. Аби розподілити продукт рівномірно, використовуйте спеціальний пензель. На завершальному етапі перевірте, чи помада має ідеальний вигляд, неакуратні залишки приберіть серветкою.