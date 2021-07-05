Поради і лайфхаки: колишня дружина Андрія Богдана розсекретила свій догляд за обличчям і тілом
5 липня 2021 , 21:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Анна Богдан, переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" та колишня дружина екскерівника Офісу Президента України, розповіла, як доглядає за обличчям і тілом. У дівчини навіть є секретні методи, які допомагають їй позбутися від набряків.
У своїх інстаграм-історіях красуня, якій вдалося підкорити серце Михайла Заливаки, детально розписала 6 б'юті-кроків для догляду за обличчям і тілом та поділилася власними лайфхаками, щоб завжди залишатися красивою. Можливо, й вам стануть у нагоді поради Анни.
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Як Анна Богдан доглядає за обличчям і тілом
- Маска для обличчя з холодильника. Анна радить вибирати звичайну зволожувальну маску, яка буде холодною. Таким чином можна зняти втому з обличчя і прибрати сліди від подушки, яка часто залишає на шкірі набряклі заломи. Дівчина вважає такий процес досить приємним.
- Для красивого тіла переможниця "Холостяк-11" пропонує 100 стрибків на місці. Аби їх повторити, потрібно схрестити руки на грудях і стрибати невисоко 100 разів на пальчиках ніг. Це також допоможе збадьоритися зранку. Проте тим, у кого протрузія чи грижа – стрибати категорично не можна. Також Анна Богдан радить утриматися від цього вагітним.
- "Можна відразу після сну зробити ось таку вправу. Тільки не на ліжку! Спина повинна бути на рівній поверхні. Ляжте на спину! Підніміть руки і (злегка зігнуті в колінах) ноги вгору. Трусіть ними одночасно, намагаючись розслабити кінцівки. Робити 1 – 3 хвилини. Така вправа підійде всім", – написала в інстаграм-сторіз дівчина Михайла Заливаки.
- Масаж обличчя. Анна написала, що важливо робити рухи руками по шкірі, покритій гелем або кремом. Руки при масажі повинні ковзати по обличчю, а не тягнути шкіру.
- "Стандартне правило, але краще зайвий раз про нього нагадати! Не пийте занадто багато води перед сном! І на вечерю намагайтеся не вживати солону і гостру їжу. (знаю, що це смачно, але хоча б перед важливими заходами постарайтеся утриматися)", – радить Анна Богдан.
- Масаж сухою щіткою проти целюліту. Анна також додає, що процедура допомагає знімати набряки.