Советы и лайфхаки: бывшая жена Андрея Богдана рассекретила свой уход за лицом и телом

21:57

Анна Богдан, победительница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-руководителя Офиса Президента Украины, рассказала, как ухаживает за лицом и телом. У девушки даже есть секретные методы, которые помогают ей избавиться от отеков.