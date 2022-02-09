У пошуках ідеального образу: 3 варіанти макіяжу на День святого Валентина від трендсеттерів

14 лютого – це ідеальна нагода приміряти звабливий б'юті-образ, незалежно від того, чи запланували ви побачення, чи хочете повечеряти вдома. Для цього варто підібрати макіяж і зачіску, які зроблять свято усіх закоханих більш прекрасним.

День святого Валентина – це час святкувати кохання, нові стосунки та звільнення від старих. Скористайтеся особливим днем, аби створити більш креативний б'юті-образ. Проте важливо, щоб зовнішній вигляд відповідав місцю й одягу, в якому ви вирішили провести час.

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Ідеальні б'юті-образи на День святого Валентина

Романтична вечеря

Якщо ви віддаєте перевагу нічним розвагам, то це ідеальна нагода створити щось гламурне, включаючи маску. Зірковий візажист Ханг Ванго пропонує поєднати акцент на губи зі сірим або бронзовим відтінком тіней, тушшю та додати трішки рум'ян теплого відтінку. "Я думаю, що немає нічого більш ідеального в макіяжі на День святого Валентина або для будь-якої іншої особливої нагоди, ніж червона помада", – ділиться Ванго. Подбайте, щоб помада була стійкою, і між поцілунками та вечерею засіб залишався на губах.



Святковий макіяж Келсі Чоу / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Прогулянка на свіжому повітрі

Прогулянка в парку на День святого Валентина стає більш романтичною. Бездоганний б'юті-образ для побачення на свіжому повітрі повинен вражати сяйвом, не зважаючи на будь-яку погоду. Для цього скористайтеся фіксувальним спреєм, тінтом для губ і, можливо, водостійкою тушшю, призначеною для того, щоб залишатися на віях попри дощ і сльози. Окрім цього, кілька стратегічних мазків хайлайтера відбиватимуть світло від вашої шкіри, роблячи її колір більш яскравим.



Красивий б'юті-образ Джіджі Хадід / Фото Vogue

Домашній вечір

Побачення у затишку власного дому вимагає рішень, які покращать особливий вечір, навіть якщо ви сидітимете на дивані. Тому сміливо замінюйте тьмяність дня на безтурботне сяйво за допомогою косметичних продуктів, які переливаються та висвітлюють, доповнені відтінками на губах і тушшю. Таким чином макіяж буде майже непомітним на обличчі, але додасть впевненості будь-якій жінці.



Натуральний мейк-ап Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі