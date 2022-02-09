Вагітна Ріанна продовжує дивувати шанувальників новими лінійками косметичних засобів для макіяжу. Співачка анонсувала 10 унікальних кольорів помад, які увійшли до колекції Icon, за допомогою рекламного ролика на своїй інстаграм-сторінці.
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Ріанна представила нові помади Fenty Beauty
Нова колекція губних помад Fenty Beauty отримала назву Icon. Серед 10 ультразволожувальних кольорів представлені яскраві червоні та м'які нюдові відтінки – від She a CEO, Pose Queen і Board Memb’r до MVP, улюбленого тону співачки. Вони підходять для різних кольорів шкіри, що ще раз підкреслює інклюзивність косметики від знаменитості.
Помади мають м'яку матову формулу. Також у їхньому складі є чимало корисних компонентів: гіалуронова кислота для зволожування, заспокоювальні вітаміни C і E, щоб забезпечити комфортне і стійке носіння текстур.
Особливої уваги заслуговує екологічне паковання помад для багаторазового використання – замовляєте 1 раз помаду, а потім, коли вона закінчиться, можете просто придбати футляр з будь-якою палітрою зі серії ICON і вставити в тюбик, що вже є, щоб не купувати повний набір повторно.
Нові помади Fenty Beauty / Фото з інстаграму бренда
Як виглядають відтінки Fenty Icon на шкірі / Фото з інстаграму бренда
Помади Icon доступні для купівлі на офіційному сайті Fenty Beauty з 4 лютого і коштують 600 грн. Вартість змінного тюбика із палітрою – 360 грн.
Реакція шанувальників
- "Візуал як завжди є божевільним";
- "Ніхто не носить червону помаду так, як це робить Ріанна";
- "Це найсексуальніша, екологічно чиста, наповнена вітамінами стійка помада для губ, яку я коли-небудь бачила";
- "О так, це для мене";
- "Божевільно прекрасно";
- "Неможливо, щоб ви оголосили про свою вагітність і замість того, щоб постити про це, опублікували нову помаду… Ікона".