В поисках идеального образа: 3 варианта макияжа на День святого Валентина от трендсеттеров

14 февраля – это идеальная возможность примерить обольстительный бьюти-образ, независимо от того, запланировали ли вы свидание, хотите ли поужинать дома. Для этого стоит подобрать макияж и прическу, которые сделают праздник всех влюбленных более прекрасным.

День святого Валентина – это время праздновать любовь, новые отношения и освобождение от старых. Воспользуйтесь особым днем, чтобы создать более креативный бьюти-образ. Однако важно, чтобы внешний вид соответствовал месту и одежды, в котором вы решили провести время.

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Идеальные бьюти-образы на День святого Валентина

Романтический ужин

Если вы предпочитаете ночные развлечения, то это идеальная возможность создать что-то гламурное, включая маску. Звездный визажист Ханг Ванго предлагает совместить акцент на губы с серым или бронзовым оттенком теней, тушью и добавить немного румян теплого оттенка. "Я думаю, что нет ничего более идеального в макияже на День святого Валентина или для любого другого особого случая, чем красная помада", – делится Ванго. Позаботьтесь, чтобы помада была устойчивой, и между поцелуями и ужином средство оставалось на губах.

Праздничный макияж Келси Чоу / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Прогулка на свежем воздухе

Прогулка в парке на День святого Валентина становится более романтичной. Безупречный бьюти-образ для свидания на свежем воздухе должен поражать сиянием, несмотря на любую погоду. Для этого воспользуйтесь фиксирующим спреем, тинтом для губ и, возможно, водостойкой тушью, предназначенной для того, чтобы оставаться на ресницах несмотря на дождь и слезы. Кроме этого, несколько стратегических мазков корректора будут отражать свет от вашей кожи, делая ее цвет более ярким.

Красивый бьюти-образ Джиджи Хадид / Фото Vogue

Домашний вечер

Свидание в уюте собственного дома требует решений, которые улучшат особый вечер, даже если вы будете сидеть на диване. Поэтому смело заменяйте тусклость дня на безмятежное сияние с помощью косметических продуктов, которые переливаются и освещают, дополненные оттенками на губах и тушью. Таким образом макияж будет почти незаметным на лице, но придаст уверенности любой женщине.



Натуральный мейк-ап Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели