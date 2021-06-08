Чи потрібно та як правильно вибирати крем за віком: відповідь дерматолога

На стан шкіри впливає доглядова косметика. Тому завдяки крему в 50 років ваша дерма може виглядати на 25. Проте буває й навпаки. Дерматолог розповів, як правильно вибирати крем для догляду.

Нові технології та відкриття вчених постійно змінюють індустрію краси. Якщо тривалий час креми для обличчя класифікували за віком, то тепер і тут трапилися певні зміни. Вже немає необхідності змінювати свій догляд на антивіковий одразу після 25, як і вибирати засоби для зрілої шкіри після 50 років.

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Крем потрібно вибирати за віком: правда чи міф

Лідія Мароньяс, дерматологиня з Міжнародної дерматологічної клініки пояснює: "При виборі крему враховуйте особливості і потреби своєї шкіри. Її стан залежить не від віку, а від багатьох характеристик – ступінь атрофії, зволоженість, еластичність. Тому ми можемо зустріти жінок у віці 50 – 55 років зі шкірою, яка типова для 30-річних".

Цікаво, що вік не слугує визначним фактором для старіння шкіри. Мароньяс підтверджує: "Ваш вік впливає на старіння шкіри лише на 25 відсотків. Інші 75 належать зовнішнім факторам, до впливу яких ми схильні протягом всього нашого життя: сонце, куріння, навколишнє середовище". Також дерматологиня нагадує, що саме тому засоби з SPF потрібно використовувати 365 днів на рік.

Отже, вибираючи крем або процедуру для догляду, завжди потрібно враховувати біологічний вік (який відображає стан шкіри), а не календарний (який можна визначити за датою народження). Зокрема, таки варто відрізняти молоду шкіру від зрілої, адже з часом ваше обличчя однаково змінюватиметься.

Мароньяс нагадує про важливість керування за компонентами для окремих проблем: "Коли ми призначаємо косметологічне лікування для конкретного пацієнта, найважливіше – це оцінити, які потреби засновані на проблемі, з якою потрібно працювати, а які – на особистих вподобаннях".

Як вибрати крем правильно