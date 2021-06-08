Нужно ли и как правильно выбирать крем по возрасту: ответ дерматолога

На состояние кожи влияет уходовая косметика. Поэтому благодаря крему в 50 лет ваша дерма может выглядеть на 25. Однако бывает и наоборот. Дерматолог рассказал, как правильно выбирать крем для ухода.

Новые технологии и открытия ученых постоянно меняют индустрию красоты. Если продолжительное время кремы для лица классифицировали по возрасту, то теперь и здесь произошли определенные изменения. Уже нет необходимости менять свой уход на антивозрастной сразу после 25, как и выбирать средства для зрелой кожи после 50 лет.

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Крем нужно выбирать по возрасту: правда или миф

Лидия Мароньяс, дерматолог из Международной дерматологической клиники объясняет: "При выборе крема учитывайте особенности и потребности своей кожи. Ее состояние зависит не от возраста, а от многих характеристик – степень атрофии, увлажненность, эластичность. Поэтому мы можем встретить женщин в возрасте 50 – 55 лет с кожей, которая типична для 30-летних".

Интересно, что возраст не служит определяющим фактором для старения кожи. Мароньяс подтверждает: "Ваш возраст влияет на старение кожи только на 25 процентов. Остальные 75 принадлежат внешним факторам, к воздействию которых мы склонны на протяжении всей нашей жизни: солнце, курение, окружающая среда". Также дерматолог напоминает, что именно поэтому средства с SPF нужно использовать 365 дней в году.

Итак, выбирая крем или процедуру по уходу, всегда нужно учитывать биологический возраст (который отражает состояние кожи), а не календарный (который можно определить по дате рождения). В частности, таки следует отличать молодую кожу от зрелой, ведь со временем ваше лицо все равно будет меняться.

Мароньяс напоминает о важности управления компонентами для отдельных проблем: "Когда мы назначаем косметологическое лечение для конкретного пациента, самое важное – это оценить, какие потребности основаны на проблеме, с которой нужно работать, а какие – на личных предпочтениях".

Как выбрать крем правильно