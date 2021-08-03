Чимало глянців називають бронзатор трендом літа 2021 року, але ним впевнено користуються знаменитості та б'юті-блогери щонайменше останні 5 років. Раніше його часто використовували у своєму макіяжі зірки Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, Дженніфер Лопес та інші.

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Що варто знати про бронзатор

Це й не дивно, адже бронзатор має низку переваг:

освіжає тон шкіри і надає їй природну засмагу;

допомагає приховати пігментні плями, мікротріщини, невеликі шрами, недосконалості;

його можна використовувати не лише на ділянках обличчя, а й на шиї, грудях та руках;

вирівнює тон шкіри і є чудовою альтернативою тональної основи, якщо використовувати правильно підібраний продукт;

посилює природну засмагу.

Експерти радять обирати бронзатори у теплих відтінках – від карамельного до бронзового і бежево-персикового, але ні в жодному разі не помаранчевого і цегляного, оскільки у природі немає засмаги з таким кольором. Як і багато інших косметичних засобів, ви можете змішувати бронзатор з пудрою чи рум'янами для досягнення потрібного ефекту чи кольору.

Візажистка з Ukrainian Fashion Week (2018-2020) зазначає, що бронзатор важливо обирати, відштовхуючись від бажаного фінішу і типу шкіри. Адже якщо ваша шкіра схильна до блиску, то краще обирати сухий пудровий бронзатор з матовим фінішом, а не сяючим. А в інших випадках експертка рекомендує користуватися кремовими або рідкими текстурами, адже їх легше наносити і розтушовувати і вони м'якше лягають на шкіру і природніше виглядають.

Як правильно користуватись бронзатором

Рекомендовано наносити косметичний засіб на ті зони, які засмагають найшвидше: вилиці, лоб, підборіддя і кінчик носа. Наносити його варто невеликим пухнастим пензлем, а для зони декольте – спонжем або "пушком".

Пропонуємо переглянути кілька відео, як бронзатором користуються різні б'юті-блогери.

Найкращі бронзатори на думку блогерки: відео

Як користуватись бронзатором влітку: відео

Бронзатор – найпопулярніший продукт літа: відео