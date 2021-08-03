Немало глянцев называют бронзатор трендом лета 2021 года, но им уверенно пользуются знаменитости и бьюти-блогеры по меньшей мере последние 5 лет. Раньше его часто использовали в своем макияже звезды Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес и другие.

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Что стоит знать о бронзаторе

Это и не удивительно, ведь бронзатор обладает рядом преимуществ:

освежает тон кожи и придает ей естественный загар;

помогает скрыть пигментные пятна, микротрещины, небольшие шрамы, несовершенства;

его можно использовать не только на участках лица, но и на шее, груди и руках;

выравнивает тон кожи и является отличной альтернативой тональной основе, если использовать правильно подобранный продукт;

усиливает естественный загар.

Эксперты советуют выбирать бронзаторы в теплых оттенках – от карамельного до бронзового и бежево-персикового, но ни в коем случае не оранжевого и кирпичного, поскольку в природе нет загара с таким цветом. Как и многие другие косметические средства, вы можете смешивать бронзатор с пудрой или румянами для достижения нужного эффекта или цвета.

Визажистка из Ukrainian Fashion Week (2018-2020) отмечает, что бронзатор важно выбирать, отталкиваясь от желаемого финиша и типа кожи. Ведь если ваша кожа склонна к блеску, то лучше выбирать сухой пудровый бронзатор с матовым финишем, а не сияющим. А в других случаях эксперт рекомендует пользоваться кремовыми или жидкими текстурами, ведь их легче наносить и растушевывать и они мягче ложатся на кожу и естественнее выглядят.

Как правильно пользоваться бронзатором

Рекомендовано наносить косметическое средство на те зоны, которые загорают быстрее всего: скулы, лоб, подбородок и кончик носа. Наносить его стоит небольшой пушистой кистью, а для зоны декольте – спонжем или "пушком".

Предлагаем просмотреть несколько видео, как бронзатором пользуются различные бьюти-блогеры.

Лучшие бронзаторы по мнению блогерши: видео

Как пользоваться бронзатором летом: видео

Бронзатор – самый популярный продукт лета: видео