Не завжди слід "оживляти" шкіру за допомогою найбільш активних інгредієнтів: гліколевої кислоти, ретинолу, хімічного пілінгу. Адже в окремих випадках потужні речовини здатні пошкодити шкірний бар'єр.

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Натомість м'яким ексфоліантом, який можна використовувати регулярно навіть для чутливої шкіри, є молочна кислота. Вона повертає обличчю яскравий колір і запобігає появі тонких ліній. Завдяки складу молочної кислоти дерма отримує гладку і поліровану текстуру та свіжий вигляд.

Перевага молочної кислоти також у тому, що вона здатна зволожувати і відлущувати, хоч і належить до альфа-гідрокилот. Зволожувальні властивості сприяють розгладженню шкіри, допомагають їй вбирати вологу з навколишнього середовища, утримувати її.

Що таке молочна кислота і як вона впливає на шкіру

Молочна кислота – це альфа-гідроксикислота або АНА. Її отримують з молока і з веганських джерел, таких, як яблука, пиво й вино. Якщо ви хочете використовувати лише рослинну версію інгредієнта, то ретельно перевіряйте склад вибраного засобу.

Згідно з дослідженням, натуральні АНА мають три властивості: "відлущують відмерлі клітини шкіри, зволожують, і, можливо, омолоджують і відновлюють шкіру від пошкоджень, спричинених сонячним світлом". Тобто після застосування молочної кислоти шкіра стає більш гладкою й молодшою.

Серед основних функцій згаданої кислоти варто відзначити те, що вона відлущує шкіру, послаблюючи зв'язок між мертвими клітинами, які згодом видаляються, відкриваючи світлішу і більш гладеньку дерму. Також молочна кислота ефективно зволожує шкіру, допомагаючи їй притягувати вологу ззовні й насичуватися нею під час відлущення. Завдяки цій властивості на обличчі можуть не з’являтися тонкі лінії, зморшки та пігментація.

Молочну кислоту можна знайти в різних засобах: від очищувальних косметичних продуктів і гелів до зволожувальних засобів. Сироватки корисні для постачання бустерної дози активного інгредієнта шкірі, тоді як зволожувальний крем з молочною кислотою може бути найкращим варіантом, якщо ви шукаєте додаткове зволоження.



Як доглядати за шкірою / Фото Unsplash

Кому і коли потрібна молочна кислота

Молочна кислота найбільше підійде людям із чутливою шкірою, яка піддається запаленням і їй шкодять активні інгредієнти. Концентрація молочної кислоти від 5 до 8 відсотків, ймовірно, безпечна для всіх типів шкіри – найкраще розпочати з мінімуму й збільшувати концентрацію в міру звикання. Якщо у вас суха або дуже чутлива шкіра, краще використовувати молочну кислоту 1 – 2 рази на тиждень, поступово збільшуючи кількість. Під час використання компоненту стежте за своїми відчуттями і дотримуйтеся рекомендацій дерматолога.

Також потрібно звертати увагу на рекомендації щодо використання засобу, вказані на пакованні. Дехто наносить молочну кислоту в нічний час, бо їй властиво підвищувати чутливість шкіри до сонячного світла.

Паралельно із використанням молочної кислоти не варто забувати про інші правила догляду: удвічі важливіше використовувати санскрин, незалежно від того, наносите ви кислоту вдень чи вночі, тому що чутливість шкіри збільшується в цілому.