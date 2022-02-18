У холодну пору року наше волосся стає більш вразливим. Синтетичні шапки, шарфики, недостатня кількість зволоження, сухе повітря опалювальних приміщень, авітаміноз є найбільш ймовірними причинами електризації волосся. Тож, необхідно звертати увагу на ці чинники, аби нарешті перестати страждати від цієї проблеми.

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Як позбутись електризації волосся

"Ні" пластмасовим щіткам для волосся

Якщо після розчісування щіткою з пластмасовими гребінцями ваша зачіска виглядає, ніби ваше волосся стало дибки – це означає, що з цією щіткою треба попрощатись. Спробуйте підібрати для свого волосся альтернативу у вигляді дерев'яних чи карбонових гребінців.



Електризується волосся: що робити / Фото Pexels

Зволожуйте волосся

Через холодні температури волосся стає сухим і ламким. Обирайте зволожувальні шампуні й після миття волосся використовуйте поживні маски чи кондиціонери. Не забувайте про спреї з вмістом рослинних екстрактів та олій, які мають антистатичний ефект. Такий догляд вам зможе підібрати трихолог.



Електризація волосся: як вирішити проблему / Фото Pexels

Головні убори із натуральних тканин

Синтетика є найкращим другом статичної електрики. Тож головні убори з таких матеріалів принесуть вам чимало дискомфорту. Для того, щоб уникнути цього обирайте натуральні тканини – бавовну, вовну та шовк, які майже не утримують електричні заряди.



Як припинити електризацію волосся / Фото Pexels

Стайлери з іонізацією

Випрямлячі та різноманітні стайлери можуть механічно пошкодити волосся й висушити його. Тож виробники додали у гаджети функцію іонізації. Вона полягає у вивільненні під час сушіння негативних зарядів, які осідають на поверхні волосся і нейтралізують позитивні заряди. У результаті пасма стають більш гладкими й зникає проблема з електризацією волосся. Проте, все ж не забувайте користуватись термозахистом, коли робитимете зачіску.



Як усунути електризацію волосся / Фото Unsplash