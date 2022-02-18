В холодное время года наши волосы становятся более уязвимыми. Синтетические шапки, шарфики, недостаточное количество увлажнения, сухой воздух отапливаемых помещений, авитаминоз являются наиболее вероятными причинами электризации волос. Поэтому необходимо обращать внимание на эти факторы, чтобы наконец перестать страдать от этой проблемы.

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Как избавиться от электризации волос

"Нет" пластмассовым щеткам для волос

Если после расчесывания щеткой с пластмассовыми расческами ваша прическа выглядит, будто ваши волосы встали дыбом – это значит, что с этой щеткой нужно попрощаться. Попытайтесь подобрать для своих волос альтернативу в виде деревянных или карбоновых расчесок.

Электризуются волосы: что делать / Фото Pexels

Увлажняйте волосы

Из-за холодных температур волосы становятся сухими и ломкими. Выбирайте увлажняющие шампуни и после мытья волос используйте питательные маски или кондиционеры. Не забывайте о спреях с содержанием растительных экстрактов и масел, которые обладают антистатическим эффектом. Такой уход вам сможет подобрать трихолог.

Электризация волос: как решить проблему / Фото Pexels

Головные уборы из натуральных тканей

Синтетика является лучшим другом статического электричества. Так что головные уборы из таких материалов принесут вам немало дискомфорта. Чтобы избежать этого, выбирайте натуральные ткани – хлопок, шерсть и шелк, которые почти не удерживают электрические заряды.



Как прекратить электризацию волос / Фото Pexels

Стайлеры с ионизацией

Выпрямители и разнообразные стайлеры могут механически повредить волосы и высушить. Так что производители добавили в гаджеты функцию ионизации. Она заключается в высвобождении при сушке отрицательных зарядов, которые оседают на поверхности волос и нейтрализуют положительные заряды. В результате пряди становятся более гладкими и исчезает проблема с электризацией волос. Однако, все же не забывайте пользоваться термозащитой, когда будете делать прическу.



Как устранить электризацию волос / Фото Unsplash