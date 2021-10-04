Приклад осені – Анджеліна Джолі з насиченими червоними губами: розкішні фото

46-річна акторка, Анджеліна Джолі вперше за 2 роки з'явилася на червоній доріжці заходу "Сила жінок" видання Variety. Вона прийшла з донькою Захарою у Центр мистецтв Волліса Анненберг в Беверлі-Гіллз. Зіркова красуня вже давно зробила червону помаду своєю візитівкою. Цього разу вона продемонструвала гармонійний б’юті-образ із насиченими червоними губами.

Різні відтінки червоної помади є трендом осені 2021. Якщо ви ще в пошуку своєї ідеальної варіації кольору, то чарівний і звабливий образ Анджеліни Джолі може вас надихнути.

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Приклад осені – Анджеліна Джолі з насиченими червоними губами

Анджеліна Джолі є прихильницею класичного стилю в одязі та макіяжі. Публіка дуже рідко може побачити акторку з незвичайним відтінком помади. Вона віддає перевагу вічно модній класиці – червоним відтінкам, а також інколи бежевим. На прем'єрі "Чаклунки" Джолі довела, що яскраві губи їй більше личать, ніж сливові чи темно-коричневі.

На захід Variety's Power of Women ("Сила жінок" видання Variety) Анджеліна Джолі прибула, щоб вручити нагороду поетесі Аманді Горман, яка виголосила надихаючу промову на інавгурації Джо Байдена. З цієї нагоди акторка вибрала акуратний ніжний макіяж очей і червону помаду. Вона вразила шанувальників ідеальним контуром і вдало підібраним відтінком, який красиво гармоніював зі сукнею пісочного відтінку бренда Harit Hand. Анджеліна знає, що поєднувати бежевий і червоний – завжди правильне рішення.

Червоні губи стали головним акцентом всього образу Джолі. Аби до ваших губ також була прикута увага на осінніх вечірках, вам знадобиться декілька хвилин. Насамперед ретельно зволожте губи, окресліть їхній контур олівцем, а простір, який залишився, замалюйте помадою улюбленої текстури і відтінку.

Вечірній макіяж для Анджеліни Джолі створював зірковий візажист Матін Малавізаде. Майстер макіяжу поділився головним секретом ідеального вигляду червоної помади на губах – підправте контур консилером і плоским пензлем.

Відома акторка зупинила свій вибір на глянцевому покритті, але восени можна не обмежуватися лише ним.



Червона помада на губах Анджеліни Джолі / Фото Getty Images



Анджеліна Джолі з донькою / Фото з інстаграму @variety



Трендовий макіяж губ Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму @angelinajoliecenter