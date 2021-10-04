Останнім часом найбільш трендовими вважали широкі й густі брови, і всі намагалися їх відрощувати. Проте Белла Хадід завжди була прихильницею тонких вигнутих брів, а тепер за нею почали повторювати забутий б'юті-тренд із 90-х.

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Белла Хадід повертає в моду тонкі брови

Google LookFantastic проаналізували найбільш популярні запити на тему краси. Аналітики виявили, що skinny brows (тонкі брови) посіли 3 місце після ще 2 ретро-трендів – коричневого блиску для губ і густого чорного лайнера для очей.

В інтерв'ю для Harper's Bazaar арт-директор MAC Террі Барбер прокоментував б'юті-тенденцію з минулого: "Повернення тонких брів – хороша тенденція. Вона говорить про те, що однакові густі і широкі "інста-брови" не можуть личити всім без винятку. Тонкі брови також можуть виглядати елегантно, надаючи погляду особливої чарівності і відсилаючи до образів зірок з ранніх 90-х – юної Кейт Мосс або Дрю Беррімор".

Кілька років тому Кара Делевінь започаткувала тренд на густі "кошлаті" брови. Натомість цього року кожен Тиждень моди дивував б'юті-образами моделей, зокрема макіяжем вух і тонкими прямими бровами.

Тренди в індустрії краси – циклічні, а також можуть чудово співіснувати. Якщо ви власниця густих і широких брів від природи, то провідні візажисти не радять повторювати б'юті-експеримент із "бровами-ниточками". Адже завтра вони вже можуть стати менш популярними. Проте, якщо у вас свої брови є тонкими, як у Белли Хадід, то варто навчитися їх любити такими, як вони є. Зіркова модель надихає своїм прикладом.



Тонкі стильні брови Белли Хадід / Фото з інстаграму моделі



Повернення б'юті-тенденції з 90-х / Фото з інстаграму Белли Хадід