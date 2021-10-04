Пример осени – Анджелина Джоли с насыщенными красными губами: роскошные фото

46-летняя актриса Анджелина Джоли впервые за 2 года появилась на красной дорожке мероприятия "Сила женщин" издание Variety. Она пришла с дочерью Захарой в центр искусств Уоллиса Анненберг в Беверли-Хиллз. Звездная красавица уже давно сделала красную помаду своей визитной карточкой. На этот раз она продемонстрировала гармоничный бьюти-образ с насыщенными красными губами.

Различные оттенки красной помады являются трендом осени 2021. Если вы еще в поиске своей идеальной вариации цвета, то очаровательный и соблазнительный образ Анджелины Джоли может вас вдохновить.

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Пример осени – Анджелина Джоли с насыщенными красными губами

Анджелина Джоли является поклонницей классического стиля в одежде и макияже. Публика очень редко может увидеть актрису с необычным оттенком помады. Она предпочитает вечно модную классику – красные оттенки, а также иногда бежевые. На премьере "Колдуньи" Джоли доказала, что яркие губы ей больше к лицу, чем сливовые или темно-коричневые.

На мероприятие Variety's Power of Women ("Сила женщин" издание Variety) Анджелина Джоли прибыла, чтобы вручить награду поэтессе Аманде Горман, которая произнесла вдохновляющую речь на инаугурации Джо Байдена. По этому случаю актриса выбрала аккуратный нежный макияж глаз и красную помаду. Она поразила поклонников идеальным контуром и удачно подобранным оттенком, который красиво гармонировал с платьем песочного оттенка бренда Harit Hand. Анджелина знает, что сочетать бежевый и красный – всегда правильное решение.

Красные губы стали главным акцентом всего образа Джоли. Чтобы к вашим губам также было приковано внимание на осенних вечеринках, вам понадобится несколько минут. Первым делом тщательно увлажните губы, очертите их контур карандашом, а оставшееся пространство зарисуйте помадой любимой текстуры и оттенка.

Вечерний макияж для Анджелины Джоли создавал звездный визажист Матин Малавизаде. Мастер макияжа поделился главным секретом идеального вида красной помады на губах – подправьте контур консилером и плоской кистью.

Известная актриса остановила свой выбор на глянцевом покрытии, но осенью можно не ограничиваться только им.

Красная помада на губах Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Анджелина Джоли с дочкой / Фото из инстаграма @variety

Трендовый макияж губ Анджелины Джоли / Фото з інстаграму @angelinajoliecenter