Присвятили вишневій Coca-Cola: яку цікаву косметику випустив б'юті-бренд Morphe

Косметичний американський бренд Morphe представив колаборацію з компанією Coca-Cola. Cherry Coke – кола зі смаком вишні надихнула виробників створити оригінальну лінійку косметики.

Колекція косметики, яку присвятили вишневій колі, включає палетку тіней для повік, блиск для губ, спонж і рум'яна. Прихильники продукції Morphe у захваті від довгоочікуваної колаборації.

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Morphe випустили лінійку косметики "Вишнева кола"

У колекції "Вишнева кола" представлена палетка тіней Cheerfully Cherry. До неї увійшли 18 відтінків: від сяйливого бронзового та перламутрового до матових молочного і гірчичного. Також лінійку доповнили блиск для губ Cherry Lip Glaze насиченого кольору темної вишні, компактні рум'яна Cherry Refresher Lip and Cheek Duo і набір-трансформер із 3 спонжів для створення макіяжу. У палітрі косметичних продуктів переважають відтінки рожевого, червоного і бордового.

Паковання косметичних засобів виконане у стилі ретро-естетики. Наприклад, палетка тіней має фіолетово-червоний градієнт із зображенням вишеньок.



Оригінальна косметика / Фото з інстаграму @morphebrushes



Ефектне паковання косметики / Фото з інстаграму @morphebrushes

Колекція Coca-Cola&Morphe вже є у продажі. Вартість засобів коливається від 10 до 24 доларів.

Реакція фанатів

"Ця колекція є дуже крутою";

"Я вже хочу спробувати цю нову палетку";

"Дуже мило, мені потрібно все";

"Колекція просто не реальна";

"У захваті від косметики";

"Не можу дочекатися, щоб погратися з цими тінями".

Нагадаємо, що "Вишнева кола" – це вже 3 колаборація Morphe з Coca-Cola. У 2020 році компанії представили колекції, які присвятили оригінальній колі й айдентиці Coca-Cola в 70-х.