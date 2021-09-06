Посвятили вишневой Coca-Cola: какую интересную косметику выпустил бьюти-бренд Morphe

Косметический американский бренд Morphe представил коллаборацию с Coca-Cola. Cherry Coke – кола со вкусом вишни вдохновила производителей создать оригинальную линейку косметики.

Коллекция косметики, которую посвятили вишневой коле, включает палетку теней для век, блеск для губ, спонж и румяна. Поклонники продукции Morphe в восторге от долгожданной коллаборации.

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Morphe выпустили линейку косметики "Вишневая кола"

В коллекции "Вишневая кола" представлена палетка теней Cheerfully Cherry. В нее вошли 18 оттенков: от сияющего бронзового и перламутрового до матовых молочного и горчичного. Также линейку дополнили блеск для губ Cherry Lip Glaze насыщенного цвета темной вишни, компактные румяна Cherry Refresher Lip and Cheek Duo и набор-трансформер из 3 спонжей для создания макияжа. В палитре косметических продуктов преобладают оттенки розового, красного и бордового.

Упаковка косметических средств выполнена в стиле ретро-эстетики. Например, палетка теней имеет фиолетово-красный градиент с изображением вишенок.



Оригинальная косметика / Фото из инстаграма @morphebrushes



Эффектная упаковка косметики / Фото из инстаграма @morphebrushes

Коллекция Coca-Cola&Morphe уже есть в продаже. Стоимость средств колеблется от 10 до 24 долларов.

Реакция фанатов

"Эта коллекция очень крутая";

"Я уже хочу попробовать эту новую палетку";

"Очень мило, мне нужно все";

"Коллекция просто нереальная";

"В восторге от косметики";

"Не могу дождаться, чтобы поиграть с этими тенями".

Напомним, что" Вишневая кола " – это уже третья коллаборация Morphe с Coca-Cola. В 2020 году компании представили коллекции, которые посвятили оригинальной коле и айдентике Coca-Cola в 70-х.