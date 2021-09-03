Дженніфер Еністон поширила інстаграм-публікацію, яка зібрала 1, 6 мільйона вподобань та майже 9 тисяч коментарів, і написала: "Щось наближається". Акторка позначила акаунт свого б'юті-бренда – LolaVie, тут вже опубліковано 3 світлини із датою запуску першої лінійки косметики.
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Дженніфер Еністон запускає власний б'юті-бренд
Дженніфер Еністон довго наважувалася на запуск власного б'юті-бренда. Адже за останні роки вже багато її колег це зробили: Розі Гантінгтон-Вайтлі, Скарлетт Йоганссон, співачки Селена Гомес, Аріана Гранде та інші.
За даними Відомства з патентів і товарних знаків США, компанія LolaVie подала заявку на реєстрацію товарного знака ще у липні 2019 року. Марка планує створювати косметичні продукти, зокрема "лосьйони для обличчя й тіла, немедикаментозне мило для обличчя й тіла, немедикаментозні препарати для догляду за шкірою, гелі для душу, дезодорант і засоби для догляду за волоссям".
Дженніфер Еністон готує запуск косметичного бренда / Фото з інстаграму зірки
Яким буде б'юті-бренд LolaVie / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон створила б'юті-бренд / Фото з інстаграму LolaVie
LolaVie – перший власний бренд Еністон. Проте акторка вже має досвід у б'юті-сфері. Адже тривалий час вона співпрацювала з різними представниками індустрії краси. Серед них: лейбл продуктів для догляду за шкірою Aveeno, який належить компанії Johnson&Johnson, до 2016 року Дженніфер володіла частиною бренда Living Proof, що випускає засоби для догляду за волоссям і входить в нідерландський конгломерат Unilever, а також була амбасадоркою Living Proof, але потім продала свою частку.
Реакція шанувальників на запуск LolaVie
- "Шикарно, подруго";
- "Ми вже готові";
- "І це буде чудово";
- "Не можу дочекатися";
- "Краса – це ти";
- "Я настільки захоплена, що ти й не уявляєш".