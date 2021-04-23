Про харчування, улюблену косметику і б'юті-ритуали: секрети краси Олександри Кучеренко

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Ведуча ICTV і переможниця конкурсу "Міс Україна 2016" 23-річна Олександра Кучеренко знає толк у темі краси. Тому дівчина розповіла про свої улюблені б'юті-ритуали, косметику та правила догляду за шкірою, які також можуть стати вам у нагоді.