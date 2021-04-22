Антивіковий макіяж має декілька важливих відмінностей від звичайного. З віком шкіра стає більш сухою, менш пружною, на ній з'являються зморшки. Призначення мейк-апу – підкреслювати переваги вашої краси і приховувати недоліки. Тому, аби не трапилося навпаки, варто навчитися правильно наносити тональний крем і консилер на обличчя.

Використовувати б'юті-засоби на зрілій шкірі потрібно за допомогою особливого підходу. Візажистка Fenty Beauty та майстриня макіяжу, яка особисто працювала з Ріанною, Прісцилла Оно показала, як потрібно наносити тональний крем і консилер на шкіру, якщо на ній вже з'явилися перші ознаки старіння.

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Як наносити тональний крем і консилер на зрілу шкіру

Завжди починайте зі зволоження. Перед створенням макіяжу на будь-якій шкірі необхідно її зволожувати, особливо, якщо мова йде про зрілу. Якщо ви належним чином живитимете і зволожуватимете дерму, то тон не скочуватиметься і не підкреслюватиме текстуру згодом. Спочатку виконайте класичний догляд: тонік, сироватка, крем. Потім наносіть живильну базу не лише для турботи про шкіру, але й для стійкості мейк-апу.

Тональний крем. Прісцилла Оно користується власним б'юті-лайфхаком, створюючи макіяж на зрілій шкірі. Візажистка додає пару крапель олії в улюблений тональний крем. Таким чином легше розподіляти тон по обличчю рівномірно, а також водночас можна живити шкіру. Також вона наголошує, що потрібно наносити тональний крем тонким шаром і починати з бокових ділянок обличчя, щоб основна маса продукту була зосереджена там. Це важливо, адже люди насамперед звертають увагу на центр обличчя. Також Прісцилла наносити тон на зрілу шкіру пензлем, а не спонжем, для того, щоб м'яко розтушувати засіб і розгладити зморшки.

Прісцилла Оно користується власним б'юті-лайфхаком, створюючи макіяж на зрілій шкірі. Візажистка додає пару крапель олії в улюблений тональний крем. Таким чином легше розподіляти тон по обличчю рівномірно, а також водночас можна живити шкіру. Також вона наголошує, що потрібно наносити тональний крем тонким шаром і починати з бокових ділянок обличчя, щоб основна маса продукту була зосереджена там. Це важливо, адже люди насамперед звертають увагу на центр обличчя. Також Прісцилла наносити тон на зрілу шкіру пензлем, а не спонжем, для того, щоб м'яко розтушувати засіб і розгладити зморшки. Консилер. Якщо інші візажисти зазвичай радять вибирати консилер в тон шкіри, то Прісцилла бере засіб на декілька тонів світліше, щоб "підсвітити" окремі ділянки. Щоб уникнути скочування консилера протягом дня, наносіть його лише на ті місця, де видно синяву, але на загалом на шкіру під очима. Для розтушовування скористайтеся пухнастим пензлем. Прихильниці інстаграмних б'юті-трюків можуть ще сміливо пройтися консилером по спинці носа, трішки нанести на підборіддя і простір між бровами, а потім розтушувати межі спеціальним спонжем.

Дивіться, як потрібно робити макіяж на зрілій шкірі: