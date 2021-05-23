Легкі пляжні локони: прохолодна завивка з текстурною хвилею, яка потребує менше догляду

Текстурна хвиля – остання версія хімічної завивки, яка є набагато прохолоднішою і потребує менше догляду. Вона створює пружні локони та надає волоссю легку пляжну текстуру.

Ефект текстурної хвилі може тривати до шести місяців. Підходить така завивка для майже усіх типів волосся.

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Новий тип холодної завивки

Існують різні види перманентної завивки, багато з яких отримали значне вдосконалення з точки зору технологій ще з 80-х років. Текстурна хвиля – це тип холодної завивки, який стрімко набирає популярності.

Вона має лужну основу і протягом усього процесу хімічної завивки не потребує теплоти. Текстурна завивка додає волоссю м’які хвилі та ідеально підходить для безтурботних літніх місяців, адже сезонні зачіски мають і завжди будуть зосереджені навколо природних пляжних хвиль,

– розповідає перукар з Нью-Йорка Девін Тот.

Вона діє, як застібка для вашого волосся, каже знаменитий американський перукар Гаррі Джош. Ви можете вибрати вільні або тугі локони залежно від типу стрижня, який використовують під час завивки. Він рекомендує порадитися зі своїм стилістом, щоб визначити, що найкраще підходить для вашого індивідуального типу волосся та цілей.

Кому підходить текстурна хвиля

Тот запевняє, що така технологія холодної завивки підходить майже для всіх типів волосся, хоча найбільш корисної вона буде для людей з тонким волоссям.

Тому що ця хімічна завивка додає йому об’єму, густоти та хвилі,

– сказав він.

І займе процедура всього 2 – 3 години в салоні, додає Тот.

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